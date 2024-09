Sénégal: Chavirement d'une pirogue de migrants à Mbour - Maimouna Dièye souhaite un dispositif de soutien aux familles des victimes

Mbour — La ministre de la Famille et des Solidarités Maimouna Dièye a fait part, jeudi, de son souhait de mettre en place un dispositif pour soutenir et accompagner les familles et les veuves des victimes du chavirement d'une pirogue de migrants irréguliers au large de Mbour.

"Notre plus grand souhait est de mettre en place un dispositif pour soutenir et accompagner les familles et les veuves des émigrés disparus. On y travaillera avec les autorités administratives et locales avec l'ensemble des parties prenantes", a notamment dit Maimouna Dièye.

Elle a assuré les familles du soutien de son ministère à travers ses programmes d'équité et d'inclusion sociale, de sécurité alimentaire et de résilience des ménages vulnérables, d'accès des femmes et des filles au crédit, etc.

Mme Dièye, à la tête d'une délégation composée des membres de son département, s'est rendue à Thiocé Ouest, pour présenter ses condoléances aux familles des victimes.

"C'est le lieu, pour nous, d'inviter les jeunes à plus de prudence et de vigilance, en étant conscients des dangers et des lourdes pertes qu'ils causent à leurs familles et à la nation en se lançant dans cette aventure périlleuse", a-t-elle lancé.

L'officielle a aussi appelé à "une mobilisation de masse de toutes les communautés et de tous les segments de la société, pour une sensibilisation tous azimuts sur les dangers de l'émigration irrégulière".