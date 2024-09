Sénégal: Kaolack - La surveillance épidémiologique mettra l'accent sur l'épidémie de mpox lors du Gamou

Kaolack — Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a assuré que la surveillance épidémiologique mettra l'accent sur l'épidémie de variole de singe ou mpox lors de la célébration du Gamou à Kaolack.

"Pour la surveillance épidémiologique, cette année, on mettra l'accent sur [l'épidémie] de mpox qui a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une urgence médicale de portée mondiale", a-t-il notamment dit.

Il sera demandé aux acteurs de la santé d'appliquer le dispositif et le protocole qui ont été édictés par le Comité national de gestion des épidémies, qui a tout le matériel et les outils nécessaires pour pouvoir le faire, a fait savoir le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

"On aura l'appui de l'Institut Pasteur de Dakar qui viendra à Kaolack avec deux camions laboratoires mobiles pour que, si on doit faire des tests, on puisse faire les prélèvements et se prononcer par rapport aux résultats", a-t-il dit lors d'une réunion de revue du dispositif mis en place pour assurer une bonne couverture sanitaire du Gamou.

En plus de la surveillance épidémiologique, le ministre rappelle qu'il y a aussi les risques d'accident auxquels il faudra faire face au regard de l'intensité du trafic au niveau des différents axes routiers, particulièrement sur l'axe Mbour-Fatick-Kaolack.

%

"C'est un élément extrêmement important qu'il faudrait vraiment surveiller, parce que, souvent, on a constaté que nos urgences peuvent être submergées par les besoins en cas d'accident. Et tout cela a été pris en compte dans le dispositif, au regard de tous les moyens qui ont été mobilisés à ce jour", a-t-il rassuré.

Conscient du fait que le Gamou, prévu dimanche prochain, sera célébré dans 17 foyers religieux de la région de Kaolack, le ministre a rappelé que le dispositif sanitaire mis en place à une vocation régionale, avec une bonne coordination qui a été établie par le comité d'organisation.

"On n'est pas dans une logique de restreindre notre action au niveau de la ville de Kaolack, on couvre également les foyers religieux de la région", a précisé Dr Ibrahima Sy qui a effectué des visites de courtoisie au Khalifes généraux de Médina Baye, Léona Niassène, Léona Kanène, Touba Ndorong et à la famille Dème de Kassaville.

En compagnie de proches collaborateurs, le ministre de la Santé et de l'Action sociale était également à côté des autorités administratives dont le gouverneur de la région de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt.