Ile Maurice: Les frères Gurroby restent en détention

Arrêtés par les autorités après la saisie record de Rs 3,6 milliards de drogue à Pointe-aux-Canonniers en 2021, Nitiraj et Ritesh Gurroby, qui font face à un procès devant les Assises, resteront en détention en attendant leur procès fixé pour mars 2025. Le juge Pravin Harrah a conclu dans son jugement que, bien que la présomption d'innocence soit un droit fondamental, il est essentiel de protéger la société et le système judiciaire des risques. La solidité des preuves, notamment la découverte de l'ADN des accusés sur les stupéfiants, a été déterminante dans la décision de maintenir les prévenus en détention jusqu'à leur procès.

Les frères Gurroby sont accusés de possession illégale de stupéfiants avec intention de trafic, en vertu de la Dangerous Drugs Act. Plus de 219 kg d'héroïne et 25 kg de résine de cannabis ont été saisis lors d'une perquisition effectuée à Pointe-aux-Canonniers en mai 2021.

La demande de libération sous caution a été contestée par la poursuite sur deux points majeurs : le risque d'évasion et de récidive. Le bureau du Directeur des Poursuites Publiques a argué que, vu la gravité des charges et la quantité record de drogues saisies, les accusés pourraient tenter de fuir. En effet, Ritesh Gurroby est propriétaire de bateaux de pêche, réside dans une région côtière et dispose de contacts avec des skippers, ce qui, selon la poursuite, pourrait faciliter son évasion.

%

De plus, la perspective d'une lourde peine de prison pourrait les inciter à fuir. La poursuite a également mis en avant des risques de récidive, en raison des gains faramineux liés au trafic de drogue. La police a fait valoir que les deux accusés, endettés, pourraient être tentés de replonger dans cette activité lucrative.

Lors de sa plaidoirie, la défense a souligné les liens familiaux de Ritesh Gurroby, qui est marié et père d'un enfant. Elle a également mis en avant l'absence de condamnations antérieures liées à la drogue et le fait que les biens des accusés, dont les bateaux et les passeports, sont sous le contrôle de la police, minimisant ainsi le risque d'évasion. Les deux frères Gurroby ont déjà passé 1 181 jours en détention provisoire depuis leur arrestation le 2 mai 2021, lorsque les enquêteurs de l'Anti Drug and Smuggling Unit ont effectué une perquisition sur un terrain privé situé à la route du Club Med à Pointe-aux-Canonniers.

Trois endroits ont été découverts dans un rayon de dix mètres, avec des tas de branches et de feuilles, ainsi que de la poudre de piment et des écailles de poisson éparpillées dessus. Ces endroits semblaient avoir été altérés. En enlevant les branches et en creusant le sable à une profondeur de 50 cm, plusieurs sacs en plastique noirs contenant des sacs en raphia ont été retrouvés.