Ile Maurice: Echecs - Les Mauriciens tombent lors de la 1ᣴe ronde

Arrivée en Hongrie en début de semaine, la sélection mauricienne a débuté le tournoi le 11 septembre. La victoire n'a pas été au rendez-vous chez les filles comme chez les garçons.

Les Mauriciennes ont été battues par les Egyptiennes par 4-0. Les garçons ont perdu sur le même score face aux représentants de la Mongolie. «Chez les filles, au 1er échiquier, Chethanah Andhin a raté son début de partie contre la Woman Grand Master d'Egypte Schrook Wafa. Au 2e échiquier, Meritza Acham aurait pu échanger sa tour contre un cavalier et un fou pour avoir un avantage décisif sur la Woman Grand Master Shahenda Wafa, mais ne l'a pas fait. Aux 3e et 4e échiquiers, Preetisha Gungadoo et Aamirah Beekhy, combatives jusqu'au bout, ont eu de sérieuses concurrentes. La première s'est inclinée avec 2 pions en moins que son adversaire. La seconde a cédé à la fin seulement», indique Patrick Li Ying, vice-président de la Mauritius Chess Federation.

Concernant les garçons, Benitot Ah Kye, Stephane Lam Kin Cheung, Stefan Lee Lueng Mang et Hoolan Naipal ont été battus par les représentants de la Mongolie, supérieurs techniquement. Prochains adversaires des Mauriciennes et Mauriciens : les Zimbabwéennes et les Chypriotes respectivement.