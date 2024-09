Congo-Kinshasa: L'Agence congolaise de presse ouvre un Bureau de Représentation à Rome

Le premier bureau de représentation à l'étranger de l'Agence congolaise de presse (ACP), médias public de la République démocratique du Congo (RDC) a été ouvert jeudi à Rome en Italie par l'ambassadeur congolais en poste dans ce pays.

« C'est le rayonnement de notre pays. Notre pays comme on le disait tantôt est connu comme un pays en guerre, un pays où il y a la faim, où il y a des maladies et des épidémies, mais avec l'ACP aujourd'hui, il y a la solution de donner la vraie information auprès des autres agences de la situation réelle de notre pays et de tous les efforts que le gouvernement actuel est en train de faire pour donner une nouvelle image aussi bien dans la diplomatie que dans d'autres secteurs des activités de la nation« , a dit M. Paul Emile Tshinga, Ambassadeur la RDC en Italie.

Après le bureau de liaison de Bruxelles (Belgique) ouvert en 2023, le bureau de représentation de l'Agence congolaise de presse en Italie est le premier bureau ouvert à l'étranger après 30 ans d'absence sur la scène médiatique internationale.

« Ce bureau est appelé à couvrir l'actualité de l'Italie et du Saint Siège. Il traitera aussi des informations sur la RDC mais aussi sur les Africains vivant à Rome et au Vatican, capitale du Saint Siège« , a dit M. Bienvenu-Marie Bakumanya, Directeur Général de l'ACP.

«Au rendez-vous du donner et du recevoir médiatique, les Congolais doivent se dire que leur voix sera entendue. Nous allons donner les informations de la République Démocratique du Congo venant de toutes les tendances.

Ceux qui s'intéressent à la République Démocratique du Congo pourront également entendre autre chose et lire autre chose que les clichés qu'on a toujours présentés. Au Congo, il n'y a pas que de choses qui ne marchent pas, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que les maladies. Il y a aussi des choses qui marchent, il y a des choses qui sont bonnes à savoir, il y a des Congolais qui excellent dans ce qu'ils font, il y a des Congolais qui donnent de bons résultats dans le travail qu'ils réalisent, c'est le moment de le présenter, c'est le moment de présenter le Congo sous un autre visage », a déclaré M. Bakumanya.

Le directeur général adjoint de la Radiotélévision nationale congolaise RTNC, professeur Adolphe Voto, présent à l'ouverture, a appelé à l'accompagnement des autorités en faveur des médias publics.

«Nous comptons sur le gouvernement dont nous sommes les bras sur le plan médiatique, pour que nous puissions relever les grands défis d'isolement médiatique de la RDC aujourd'hui. Parce que la RDC a de grands défis à l'international ; donc, nous ne devons pas seulement rester au pays mais rayonner comme hier; le Congo a rayonné hier à travers l'AZAP, l'OZRT. Nous avons cette obligation aujourd'hui de ramener le Congo à ce niveau-là pour que notre discours, notre voix soit entendue », a dit M. Voto, avant de souhaiter bon vent au bureau de Rome qui est « précurseur » pour la RTNC.

Pour le père Stanis Kambashi, Jésuite congolais vivant en Italie, « c'est une fierté et un honneur de savoir que l'Agence Congolaise de presse ouvre un bureau ici pour pouvoir traiter les informations de la RDC et du monde entier avec un point de vue congolais puisque nous savons aujourd'hui que les médias sont un grand pouvoir et chaque pays qui veut soigner son image investit dans les médias et puis fait que le monde suive sa politique et tout ce qui concerne le pays à partir de son point de vue. Voilà pourquoi ça nous fait beaucoup de joie et beaucoup bonheur.

Nous souhaitons que ce qui vient de naître puisse grandir et devenir quelque chose de grand comme fut à l'époque Agence Zaïroise de presse (AZAP) qui était une grande entreprise. Nous souhaitons que l'ACP puisse aussi grandir et devenir un point de référence ».

Le Bureau de représentation de l'ACP en Italie a été lancé après l'expérience d'un bureau de liaison au Royaume de Belgique, en 2023. L'ACP compte ouvrir bientôt de nouveaux bureaux à travers le monde conformément à la dynamique diplomatique imprimée par le président de la République, Félix Tshisekedi.