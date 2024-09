Congo-Kinshasa: La Chine et le pays - Travaillons main dans la main pour réaliser la modernisation et embrasser un avenir meilleur

En cette belle saison d'automne, le Sommet 2024 du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC), le plus important événement diplomatique organisé par la Chine cette année, s'est tenu à Beijing où flottent les drapeaux nationaux de la Chine et des 53 pays membres africains du FOCAC, reflétant l'amitié, la rêve et l'espoir. La « Semaine Chine-Afrique » a débuté par la rencontre amicale entre le Président chinois XI Jinping avec le Président Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO le 2 septembre.

Dans les jours suivant, une série d'activités se sont succédées : banquet d'accueil, cérémonie d'ouverture, 4 Conférences de haut niveau, 8e Conférence des entrepreneurs chinois et africains, etc, au cours desquelles les participants ont, autour du thème « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau », passé en revue le parcours de l'amitié sino-africaine, apporté une haute appréciation aux progrès obtenus dans les actions de suivi du FOCAC et dégagé un consensus politique fort sur le renforcement de la coopération dans tous les domaines. Cet événement d'importance majeure a été couronné de plein succès et a attiré l'attention du monde entier.

Ce succès est sans équivoque au niveau des relations bilatérales sino-congolaise. Les deux Chefs d'État se sont de nouveau échangés juste un an après leur première rencontre, marquant un nouvel « moment fort » dans les relations sino-congolaises. Ils ont dégagé un consensus important sur la consolidation de la confiance politique, le raffermissement du soutien mutuel et l'approfondissement de la coopération dans différents domaines par les deux parties. De plus, les parties chinoise et congolaise ont signé plusieurs documents de coopération bilatérale en matière d'économie, de formation, de douane et de média au cours du Sommet. Les hauts représentants des autorités et des entreprises des deux pays ont échangé en profondeur leurs points de vue à l'occasion du Forum économique RDC-Chine.

Les accomplissements remarquables de cette semaine d'or se démontrent également au niveau des relations sino-africaine.

Premièrement, les relations entre la Chine et les 53 pays membres africains du FOCAC ont toutes été portées au niveau du partenariat stratégique. La Chine devient ainsi l'un des rares pays du monde qui ont pu maintenir une confiance mutuelle avec quasiment tous les pays du continent africain.

Deuxièmement, les relations Chine-Afrique (entité collective) sont désormais rehaussées à une communauté d'avenir partagé de tout temps à l'ère nouvelle. Le terme « nouvelle » souligne la nécessité pour les relations sino-africaines de s'aligner avec la tendance de l'époque. Les termes « de tout temps » signifient que quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la Chine et l'Afrique se prêteront toujours un soutien mutuel et que la Chine soutiendra toujours l'Afrique, en se positionnant du côté des pays en développement.

Troisièmement, les deux parties ont lancée six grandes propositions pour que la Chine et l'Afrique travaillent ensemble à promouvoir la modernisation. En réponse aux questions qui se posent devant les pays africains et à tous les pays du Sud global (Comment réaliser la modernisation ? Quelle type de modernisation à réaliser ?), le Président XI Jinping a appelé à promouvoir ensemble une modernisation marquée par la justice et l'équité, l'ouverture et le gagnant-gagnant, la primauté au peuple, la diversité et l'inclusion, le respect de l'écologie, la paix et la sécurité («six grande propositions» de modernisation), ce qui a été largement consenti par les dirigeants africains. Ce consensus profond dégagé par la Chine et l'Afrique aura une influence majeure et de long terme sur la promotion de la modernisation mondiale.

Enfin, la Chine et l'Afrique ont élaboré un vaste plan de coopération pour la prochaine étape et adopté la Déclaration de Beijing sur la construction conjointe d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle et le Plan d'action de Beijing (2025-2027) du FOCAC. Le Président XI Jinping a avancé dix Actions de partenariat sur la modernisation que la Chine entreprendrait avec l'Afrique dans les trois ans à venir (« dix Actions de partenariat sur la modernisation ») et a annoncé de nombreuses mesures pragmatiques dans différents domaines de la coopération sino-africaine en faveur de la modernisation africaine.

Par exemple, la Chine a décidé d'accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100% de catégories de produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont 33 pays africains, et continuera à appuyer l'Afrique dans les domaines d'infrastructure, de santé, d'agriculture, d'échanges culturels et humain, de développement vert et de sécurité. Dans les 3 ans à venir, le Gouvernement chinois accordera à l'Afrique un soutien financier de 360 milliards de yuans RMB, y compris 210 milliards de yuans RMB de ligne de crédit, 80 milliards de yuans RMB d'aides sous différentes formes et au moins 70 milliards de yuans RMB d'investissements d'entreprises chinoises en Afrique, ce qui constituera un appui fort pour la mise en oeuvre des dix Actions de partenariat.

Dès le début de la semaine Chine-Afrique, le Président XI Jinping a clairement indiqué à son invité congolais que la Chine est en train de promouvoir sa modernisation sur tous les plans par un développement de haute qualité et la RDC est entrée dans une nouvelle phase dans son développement et redressement. Les deux pays sont l'un pour l'autre un compagnon dans la voie vers la modernisation. Le Président Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a réagi positivement, exprimant sa volonté de considérer la Chine comme le partenaire prioritaire de coopération.

Alors, que doivent faire les deux parties pour mettre en oeuvre le consensus important atteint par les deux Chefs d'État et transformer effectivement les accomplissement du Sommet du FOCAC en bénéfices concrets pour les peuples chinois et congolais ? À cet effet, j'aimerais apporter 3 points de propositions :

Il faut renforcer la confiance stratégique et raffermir le soutien mutuel. Si la Chine et la RDC ont noué une amitié profonde dans le processus historique de la lutte pour leur émancipation nationale respective, cette amitié est encore plus précieuse à nos jours où les deux pays marchent côte à côte pour réaliser leur rêve de modernisation. Il nous appartient de consolider la confiance politique, d'approfondir les échanges en matière de gouvernance et de continuer à se prêter un soutien mutuel solide sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre.

Il faut approfondir la coopération mutuellement bénéfique et rechercher un développement commun. Depuis plus d'un an, la coopération pragmatique sino-congolaise dans divers domaines est devenu un modèle pour les pays en développement en termes de promotion conjointe de la modernisation. La partie chinoise entend travailler avec la partie congolaise à saisir les opportunités offertes par le Sommet du FOCAC et la signature des nouveaux documents de coopération bilatérale pour mener en profondeur leur coopération dans différents domaines comme l'agriculture, la transformation des produits miniers et la formation professionnelle et continuer à soutenir la partie congolaise dans la transformation de ses avantages en matière de ressources naturelles en force motrice de développement.

Il faut libérer le potentiel des échanges humains et renforcer le sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité des deux peuples. Réaliser le libre et plein épanouissement de l'homme est l'objectif ultime de la modernisation. La partie chinoise entend continuer à appuyer la partie congolaise dans les domaines qui tiennent le plus au coeur du peuple congolais comme la santé, l'agriculture et la formation professionnelle pour assister la RDC à transformer effectivement ses accomplissement de développement en davantage de bien-être du peuple.

Un proverbe africain dit : « Un vrai ami est quelqu'un avec qui vous partagez le chemin». Après cette semaine d'or à Beijing, la Chine et l'Afrique sont désormais sur un nouveau point de départ historique. De belles perspectives s'ouvrent devant nous pour réaliser nos rêves de modernisation. Je suis convaincu que la Chine et la RDC deviendront, l'un pour l'autre, bons frères qui partagent la même aspiration, bons partenaires qui mènent une coopération gagnant-gagnant et bons amis qui œuvrons ensemble pour la paix et un avenir meilleur.