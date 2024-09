Tunisie: Billet - L'art de transmettre le goût des livres

Ça y est, c'est la rentrée ! Les cartables sont prêts, les trousses remplies, et les esprits... un peu anxieux. Quoi de plus normal ? Mais au milieu de cette effervescence, n'oublions pas le plus fidèle des alliés de nos enfants : les livres. Bien sûr, les manuels scolaires ont leur place.

Mais on parle ici de ces romans qui attendent patiemment sur les étagères, prêts à offrir bien plus qu'une simple histoire. L'enseignement académique, avec ses disciplines variées : les mathématiques, l'histoire ou les sciences, fournit aux élèves les connaissances essentielles pour comprendre le monde qui les entoure. Cependant, la complexité de l'existence humaine ne saurait se réduire à des formules ou des faits historiques. C'est précisément là que la littérature intervient, offrant une perspective complémentaire et enrichissante.

Un bon roman, c'est comme un ami qui vous prend par la main et vous fait découvrir le monde sous un autre angle. Prenons l'exemple d'un lycéen découvrant «L'Etranger» d'Albert Camus. Sans s'en rendre compte, le voilà qui réfléchit à l'absurdité de la vie, à la justice, à la société. Des concepts profonds abordés en douceur, loin de la pression d'une dissertation.

L'adolescence, cette période charnière marquée par de nombreux changements et questionnements, peut s'avérer tumultueuse. Les livres peuvent offrir alors à nos enfants un refuge précieux. Un endroit où l'on peut se perdre, rire, pleurer, sans jugement.

Alors comment faire pour que nos enfants délaissent leurs écrans au profit des pages ? L'astuce est simple, laissez traîner négligemment ce roman que vous avez adoré vous-même lorsque vous étiez adolescent. Parlez avec passion de vos lectures actuelles.

Et surtout, lisez vous-même ! L'exemple est le meilleur des professeurs. Si vos enfants vous voient plongé dans un bouquin, rire aux éclats ou avoir les larmes aux yeux, la curiosité fera le reste. La rentrée ce n'est donc pas seulement les devoirs et les contrôles c'est aussi et surtout l'occasion de grandir et de s'épanouir, et quoi de mieux que les livres pour accompagner ce voyage ? Alors faisons que cette rentrée rime avec lecture et découvrons ensemble la magie contenue dans les pages des bouquins.