Ile Maurice: Trois personnes arrêtées et présentées en Cour

Trois suspects, deux hommes et une femme, ont été arrêtés, mercredi. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un incident survenu en juillet. En effet, lundi 22 juillet 2024, aux alentours de 13 heures, une famille résidant à Curepipe a été victime d'une attaque violente devant leur domicile. Ils ont été interrogés et ont tous comparus en cour. La police poursuit son enquête pour identifier les autres personnes impliquées dans cet acte de violence.

Selon le père de famille, une quinzaine de personnes se sont rendues sur place après une altercation, jetant des pierres, des blocs de béton et des bouteilles en verre sur leur résidence. L'incident a laissé plusieurs membres de la famille blessés, dont deux mineurs.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 13h10, lorsque la victime a été avertie par le propriétaire de la maison de se réfugier à l'intérieur, craignant l'arrivée de ces individus. Malgré cette précaution, l'attaque a éclaté, causant des blessures à la victime, sa femme et leurs quatre enfants, âgés entre 9 et 17 ans. Deux motocyclettes, appartenant à la victime et à un ami, ont également été endommagées.

La famille a été transportée à l'hôpital pour recevoir des soins, où plusieurs d'entre eux ont reçu des traitements. Une enquête avait été ouverte au poste de police de Curepipe.

Le 11 septembre 2024, la police de Curepipe a procédé à l'arrestation de trois suspects, tous âgés entre 19 et 23 ans et tous résidant à Curepipe. Les suspects, deux hommes de 22 et 23 ans, ainsi qu'une femme de 19 ans, ont été présentés devant le tribunal de Curepipe. L'un des accusés a été placé en détention, tandis que les deux autres ont été libérés sous caution.