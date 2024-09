Afrique: Du 1er au 3 septembre lors du 2ème forum Indonésie-Afrique à Bali, Guylain Nyembo plaide pour le développement des pays du Sud appelés à se soutenir mutuellement

Représentant du Chef de l'Etat, Guylain Nyembo, le Ministre d'Etat, Ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a pris part au 2ème forum Indonésie-Afrique sous le thème : « Esprit de Bandung pour l'Agenda 2063 de l'Afrique ». Près de 32 pays du monde y étaient représentés.

Lors sa prise de parole, lundi 2 septembre dernier, il a indiqué, à l'ouverture de ce sommet, qu'un avenir commun entre l'Indonésie et l'Afrique est plus que possible avant d'ajouter que le thème choisi pour ce sommet rappelle, non seulement les relations historiques et étroites entre l'Afrique et l'Asie mais, il offre également des opportunités uniques de réflexion sur le futur possible qui peut être dégagé entre les deux continents, l'élargissement du spectre de la coopération de l'Afrique à l'Indonésie qui pouvait réaliser un développement inclusif et intégral, conformément aux objectifs fixés par l'agenda 2063.

Pour la RD. Congo, ce futur possible entrevoit deux axes, à savoir, l'accroissement du volume des échanges des biens et services entre le marché indonésien et le marché africain intégré et l'intensification de la coopération dans le domaine de la transition énergétique, avec les investissements conséquents dans la production d'énergie renouvelable en vue notamment, de lutter efficacement contre le réchauffement climatique.

Pour lui, en effet, un avenir commun entre l'Afrique et l'Indonésie est plus que possible.

"Cependant, la parole au nom d'un Etat en proie à une agression perpétrée par un autre pays du Sud dans la partie Est de son territoire. Ce futur possible ne peut être envisagé qu'en s'en tenant au strict respect des principes consacrés par la Conférence de Bandung de 1955 ainsi que par l'agenda 2063", a-t-il insisté.

En effet, ce futur possible, ne peut se réaliser que, si et seulement si, nous parvenons à faire taire les armes, à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun des Etats et nous consacrer ensemble résolument et sincèrement, à la promotion des intérêts mutuels et à la coopération.

Avec Marie Ottosson, Représentante de la Suède

Guylain Nyembo a, en marge de ce sommet, conféré avec Marie Ottoson, Directrice adjointe de l'agence suédoise de développement international (SIDA). Ils ont, au cours des échanges francs et sincères, réfléchi sur la RDC et la Suède sur leur rôle de co-présidence du Partenariat Mondial pour une coopération efficace au service du développement, le programme du suivi du Partenariat Mondial en RDC et les priorités de deux pays en matière d'efficacité du développement et de la 4ème Conférence internationale sur le financement du développement.

Par ailleurs, lors d'une session plénière de haut niveau, Guylain Nyembo a lancé les appels au Sud global pour lutter contre les injustices climatiques, la criminalité transnationale et le blanchiment des minerais de sang.

Cette session était axée sur le thème : « Construire des ponts : libérer tout le potentiel du Sud mondial grâce à des partenariats multipartites.

A propos de cette criminalité transnationale, il a évoqué, en outre, les conflits qui déchirent certaines régions du monde et qui entravent les efforts de développement du monde et particulièrement en RDC. Il a lancé un appel à la solidarité judiciaire internationale afin d'arrêter tous ceux qui sont à la base de ces conflits.

« Nous avons tous appelé à ce que nous ne puissions permettre aux criminels qui perturbent le processus de développement de chacun de nos pays, de ne pas avoir d'abri dans un pays voisin ou dans la région et aussi, un appel à la collaboration judiciaire pour arrêter tous ceux qui viennent arrêter notre processus de développement », a-t-il ajouté.

Pour ce qui concerne le blanchiment des minerais de sang, Guylain Nyembo a dénoncé, de manière véhémente, la guerre de prédation économique qui sévit à l'Est de RDC depuis maintenant près de trois décennies causant le Génocost, le génocide congolais.

Il a stigmatisé les manœuvres du Rwanda qui place certaines populations dans les zones riches en minerais de la RDC pour les exploiter et servir certaines grandes puissances, certaines industries...

« Vous n'avez pas besoin de savoir les matières qui ont servi à la fabrication de votre Gsm ou téléphone portable. Tous les pays sont concernés par la situation de la RDC qui freine son développement, moteur de développement de notre continent, des pays du Sud. Que tout le monde puisse se joindre à nous pour que cette cause soit défendue », a-t-il prévenu.

Au dernier jour de ce forum, Guylain Nyembo a eu une intense activité avec de nombreux invités.

Avec le ministre indonésien de la Planification, il a été question de renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de financement de développement.

Enfin, à lui d'affirmer : « Les pays du Sud doivent s'organiser pour influencer le monde et développer la collaboration entre eux avant d'appeler au suivi de ce qui a été décidé. Pour preuve, il y a eu un forum en 2018, y a-t-il eu de relai et même, pour le prochain rendez-vous. Il est donc nécessaire d'avoir de suivi pour relayer ces évènements de haute portée internationale », avant de chuter en ces termes : « Les pays du Sud très riches puissent se tenir pour s'affirmer afin que l'aide leur octroyer puissent les booster pour s'affirmer et devenir autonomes ».