Tunisie: Ligue des champions 2e tour préliminaire - USM-MCA (Ce soir à 18h00) Soigner tous les détails !

Face au champion d'Alger, il faudra savoir prendre option à l'aller, ce soir, au risque de rater sa qualification à la phase de groupes. Quand on dispute la Champions League, on risque de se confronter aux grosses cylindrées du continent dès le deuxième tour préliminaire contrairement au premier tour où on a de fortes chances de passer sans difficulté.

C'est le cas de le dire en ce qui concerne l'USM. Un premier tour facile disputé lors duquel les hommes de Mohamed Sahli ont éliminé sans aucune difficulté le champion du Tchad, l'AS PSI (1-0 à l'aller; 2-0 au retour).

Et si tout s'est passé à merveille au 1er tour, les choses risquent d'être beaucoup plus compliquées au 2e tour préliminaire, lors duquel l'USM affronte le champion d'Algérie, le MC Alger, un gros morceau du reste.

Retenir la leçon d'Al Ahly

C'est donc un derby maghrébin qui s'offre à nous, ce soir à partir de 18h00 sur la pelouse du stade de Radès, où l'USM accueillera le MCA en match aller comptant pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions.

Les Monastériens affronteront les Algérois avec à l'esprit leur première expérience ratée en Champions League il y a deux ans quand ils se sont fait éliminer par le géant égyptien Al-Ahly. Eliminée par Al-Ahly, l'USM a dû se rabattre il y a deux ans sur la Coupe de la CAF, un scénario que Mohamed Sahli cherchera à éviter.

Ahmed Slimane, le grand test !

Pour le jeune gardien Ahmed Slimane, âgé de 21 ans, prendre la relève de Béchir Ben Saïd n'est pas si évident, d'autant qu'il y a un gardien expérimenté qui n'attend qu'à prendre la place, en l'occurrence Abdessalem Hallaoui, auteur d'une bonne dernière saison sous les couleurs de l'OB.

Après trois premières sorties officielles qui n'ont pas été pénibles à négocier pour Ahmed Slimane (double confrontation en Ligue des champions contre l'AS PSI et le match du championnat face au CAB qui s'est soldé par un nul vierge), l'explication de ce soir contre le MC Alger constitue pour le jeune gardien de but un test grandeur nature.

Car on sait très bien qu'en tant que gardien de but, son rôle sera déterminant dans la qualification à la phase de groupes, particulièrement ce soir où il aura la lourde tâche de bien protéger ses bois. Ses camarades de la défense, le duo de l'axe Dhia Jouini-Fabrice Zeguei, notamment, doivent l'aider dans sa tâche: à préserver sa cage vierge. Formation probable : Slimane, Zeguei, Chikhaoui (Jouini), Soltani, Ghorbel, Orkuma, Hadj Ali, Jbali, Jafeli, Harzi et Khelifa.