Tunisie: ASG-OB demain - Pour une montée en puissance

Après le bon début de saison contre le CSS, la Zliza a de grands atouts pour enchaîner face à l'OB Ça a l'air d'un miracle, c'est comme un rêve ce qu'est en train de vivre, depuis cet été, l'équipe qui avait porté au début de sa fondation en 1978 le nom du «Carrelage Sportif du Sud de Gabès (CSSG)» avant d'être rebaptisée l'Avenir Sportif de Gabès et de porter le joli surnom de «Zliza».

Après cinq saisons de vaches maigres dans l'étage inférieur de la Ligue 2, ce club a fini par renouer avec la Ligue 1 après un match barrage mémorable remporté face à Jendouba Sport aux tirs au but (8 à 7). C'était inespéré comme sort pour une équipe qui a terminé le championnat passé, deuxième de son groupe derrière l'ESZ, montée d'office.

Mohsen Bouchâa, un apport de taille

La saison dernière, l'ASG était à deux doigts de mettre la clé sous le paillasson. Aucun candidat pour prendre le lourd fardeau d'un club endetté jusqu'au cou. Avec deux milliards de dettes, l'héritage n'était pas encourageant. Il a fallu un homme de volonté exceptionnelle pour venir au secours d'une Zliza à la croisée des chemins. Mohsen Bouchâa est ce président tombé du ciel qui s'est attelé à cette mission impossible. Son bilan est flatteur. Outre qu'il a réussi par ses propres moyens à éponger la moitié du déficit (1 milliard), il a couronné la saison 2023/2024 par la remontée en Ligue 1.

Ceci dans une saison où le Groupe chimique de Tunisie (GCT), principal donateur du club, a fait chuter sa subvention de plus de la moitié habituelle. Cette saison aussi, Mohsen Bouchâa n'a pas lésiné sur les moyens pour reconstruire tout un effectif à la hauteur des attentes et des exigences d'un club de football d'élite. Il a engagé l'entraîneur marocain, Abdelmajid Eddine Jilani.

Profitant du privilège accordé par les règlements de la FTF aux nouveaux promus (un quota de 10 joueurs seniors tunisiens recrutés + 7 joueurs seniors étrangers), sans compter les joueurs de moins de 21 ans, le duo Mohsen Bouchâa- Abdelmajid Eddine Jilani a fait le plein de recrues à tous les postes ( 16 ). Ce qui a permis de construire un groupe des plus solides capable de viser plus que le maintien.

Un point précieux devant le CSS

En commençant le championnat par un 2 à 2 époustouflant contre les Sfaxiens aux dents longues d'Alexander Santos, l'ASG, avec le soutien de son public complètement acquis à sa cause, a réussi une superbe égalisation dans les arrêts de jeu (90 + 5 ) récompensant un match plein. Les assists des deux buts sont venus, curieux hasard, des pieds de deux ex-joueurs du CSS qui portent cette saison les couleurs «rouge et noir» : le milieu offensif gauche Mohamed Ameur Jouini (centrage parfait sur le premier but de la 3' de la tête de Wael Ferjani ) et le défenseur central Ahmed Ajjal ( tir puissant sur le poteau gauche repris victorieusement par Tej Islam Salem à la dernière seconde du match).

Fin prêts pour l'OB

Le deuxième match en déplacement face à l'OB, bien que difficile, ne fait pas froid aux yeux des hommes de Abdelmajid Eddine Jilani, bien lancés dans la compétition. Avec les quatre artisans de l'accession, le gardien Abdelkader Chwaya, l'arrière gauche Dhia Mâatoug l'arrière central Tajeddine Salem et Iyed Ben Amor, les trois étrangers de valeur confirmée, le Brésilien Diaz Gomez, le Béninois Gislain Ahoudo, le Congolais Amede Obenza Masasi et le recrutement de l'ex-milieu offensif de l'UST Adem Boulila, c'est un dispositif des plus forts.

Sans oublier la paire d'attaque Mohamed Ameur Jouini-Wael Ferjani (ce dernier est l'ex-buteur de grand calibre de l'OCK). Vainqueur en amical d'EGSG par le score sans appel de 4 buts à 1, l'ASG effectuera le déplacement pour affronter l'OB avec le vent en poupe. Il ne serait pas étonnant qu'il rentre avec un résultat positif.