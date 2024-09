Kenya: À Berlin, Allemagne et le pays vers un accord migratoire stratégique

Le président du Kenya, William Ruto, est en visite en Allemagne ce 13 septembre 2024 où il rencontre le Chancelier Olaf Scholz à Berlin. Les deux hommes doivent notamment s'entretenir sur les questions migratoires. Explications.

La fête annuelle du président allemand, dans le parc du château de Bellevue, accueille pour la première fois, cette année, un pays non-européen. Le Kenya est en effet à l'honneur et son président William Ruto est à Berlin pour l'occasion.

Mais au-delà des festivités, un accord est aussi prévu entre le chef de l'État kényan et le chancelier Scholz sur les migrations.

L'intérêt de l'Allemagne pour l'Afrique a en effet augmenté ces dernières années. On l'a déjà vu à la fin de l'ère Angela Merkel, chancelière de 2005 à 2021. Et cela se poursuit avec son successeur, Olaf Scholz.

Ressources énergétiques et main d'oeuvre

Berlin, après la fin des livraisons de gaz russe, doit diversifier ses sources d'énergie. Et l'Afrique est un partenaire intéressant, notamment pour l'hydrogène. Le Kenya est pionnier sur le développement du renouvelable et s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Et l'Allemagne, qui manque de main d'oeuvre qualifiée, mise également sur l'Afrique. Des déplacements précédents du chancelier, mais aussi des ministres du Travail et du Développement, au Nigeria et au Ghana, par exemple, ont mis en exergue cet intérêt.

Au Kenya, des chauffeurs de bus ont été sélectionnés pour être formés et venir travailler en Allemagne, par exemple. Le pays dispose aussi d'atouts dans les nouvelles technologies et le numérique. Un accord migratoire bilatéral va être signé aujourd'hui. Il prévoit l'accueil de Kényans qualifiés en Allemagne et la reprise par Nairobi de demandeurs d'asile déboutés.