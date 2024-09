Tunisie: Ce soir, première de «Beyond borders» au Palais de Théâtre à Halfaouine - Une exploration poétique de ce qui nous divise et nous unit

La première présentation publique d'une coproduction italo-tunisienne de théâtre et de danse autour du thème «Frontière» aura lieu, aujourd'hui vendredi, à 18h00, à la Salle Bernard Turin, au Palais de Théâtre à Halfaouine.

Du 5 au 8 septembre, la ville a vibré au rythme de ce projet international porté par Instabili Vaganti. Soutenu par le MIC dans le cadre du programme Boarding Pass Plus 2022-24, il a fait ses premiers pas en Tunisie. Ce soir, le Théâtre National Tunisien ouvre grandes ses portes. Dans la Salle Bernard Turin, le public découvrira un avant-goût de ce qui se mijote.

Anna Dora Dorno et Nicola Pianzola, les têtes pensantes d'Instabili Vaganti, ont mis les bouchées doubles. Épaulés par Camilla Paris et Mouayed El Ghazouani, ils ont concocté un atelier intensif de quatre jours. Au programme? Douze artistes tunisiens acteurs, performeurs, danseurs ont phosphoré pour donner vie à «Frontières # Tunisie». Cette collaboration entre Instabili Vaganti, le Théâtre National Tunisien et l'Institut Culturel Italien de Tunis prendra son envol en novembre 2024. Mais déjà, on sent l'effervescence. L'équipe a creusé la notion de «frontière», invitant chacun à puiser dans son vécu, ses racines.

Au bout du compte, l'on se trouve plongé dans un voyage dans le temps, circulaire et envoûtant. Les artistes dansent avec la distance, jonglent avec leurs identités. Leurs gestes, leurs mots, leurs chants racontent les obstacles franchis et ceux qui se dressent encore. C'est un appel qui résonne par-delà les frontières. Imaginez : des pas rituels, des chants ancestraux, des mouvements en spirale. Les corps s'animent, défient l'espace. Une danse sur le fil, en équilibre sur ces lignes invisibles qui nous séparent. «Beyond Borders» ou au-delà des frontières, une exploration poétique de ce qui nous divise et nous unit.

Aux commandes de ce spectacle prometteur : Anna Dora Dorno à la mise en scène et Nicola Pianzola à la dramaturgie. Un duo qui promet de nous faire voir les frontières sous un jour nouveau.