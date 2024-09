Tunisie: Commerce Extérieur - Allègement du déficit commercial à - 11924,1 MD à fin août 2024 (INS)

Tunis — Le déficit commercial s'est allégé, à fin août 2024, pour s'établir à un niveau de (-11924,1 MD), contre (-12191,7 MD) durant les huit premiers mois de l'année 2023. Le taux de couverture a gagné 0,8 point par rapport à la même période de l'année 2023 pour s'établir à (77,7%), d'après la note sur le Commerce Extérieur aux prix courants pour Août 2024 publié, jeudi, par l'Institut National de la Statistique (INS).

Ce déficit provient principalement du déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (- 5587,8 MD), la Russie (-4032,1 MD), l'Algérie (- 2525,4 MD), la Turquie (-1724,5 MD), la Grèce (-919,6 MD) et l'Ukraine (-982,5 MD). En revanche, le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec d'autres pays, principalement la France (3513,7 MD), l'Italie (1384 MD), l'Allemagne (1479 MD), la Libye (1422,3 MD) et le Maroc (136,1 MD).

D'autre part, il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à (-4418,8 MD), tandis que le déficit de la balance énergétique s'établit à (-7505,3 MD), contre (-6512,9 MD) durant les huit premiers mois de l'année 2023.

Augmentation des exportations de 2,1%

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur aux prix courants durant les huit premiers mois de l'année 2024 montrent que les exportations ont augmenté de 2,1%, contre +10,1% durant la même période en 2023. Elles ont atteint le niveau de 41512,1 MD, contre 40639,4 MD durant les huit premiers mois de l'année 2023.

%

L'augmentation observée, durant les huit premiers mois de l'année 2024, concerne essentiellement les exportations du secteur des industries agroalimentaires qui ont augmenté de (+33%) à la suite de la hausse de nos ventes en huiles d'olives (3818,9 MD contre 2356,7 MD) ainsi que les exportations du secteur de l'énergie de (+20,7%) et du secteur des industries mécaniques et électriques de (+1%).

En revanche, les exportations du secteur de mines, phosphates et dérivés ont baissé de (-29,6%) et celles des textiles, habillement et cuirs de (-6,2%). Les exportations tunisiennes vers l'Union européenne (69,7% du total des exportations) ont augmenté de (+0,3%). Cette évolution est expliquée par la hausse de nos exportations vers plusieurs partenaires européens, tels que l'Italie (+4,5%), l'Espagne (+17,8%) et la Belgique (+6,7%).

En revanche elles ont baissé avec la France (-1,6%) et l'Allemagne (-2%). Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l'Algérie (+40,9%) et avec l'Égypte (+9,5%). En revanche elles ont baissé avec la Libye (-13,6%) et avec le Maroc (-17,2%).

Hausse des importations de 1,1%

Quant aux importations, elles ont enregistré une hausse de (+1,1%) contre (-1,8%) durant la même période en 2023. En valeur, les importations ont atteint 53436,2 MD, contre 52831 MD durant les huit premiers mois de l'année 2023.

La hausse des importations résulte, d'une part, de l'augmentation enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (+16,6%), des biens d'équipement (+2,5%) et des biens de consommation (+4,7%) et, d'autre part, de la baisse observée au niveau des importations des matières premières et demi-produits (-5,5%). Pour ce qui est des importations avec l'Union européenne (43,7% du total des importations), elles ont enregistré une hausse de (+2%) pour s'établir à 23365,1 MD.

Les importations ont augmenté avec l'Allemagne (+12,3%) et l'Espagne (+5,7%). En revanche, elles ont baissé avec l'Italie (-4%), la France (-1,1%) et la Belgique (-17,8%). Hors Union européenne, les importations ont augmenté avec l'Inde (+12,7%), la Suisse (+19,8%) et la Chine (+1,1%). En revanche, elles ont baissé avec la Russie (-7,7%) et la Turquie (-4%).