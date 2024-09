Maroc: 'Histoires Mérinides' - Des shows de drones illuminent les vestiges de Chellah

Rabat — Des spectacles artistiques de drones sous le thème "Histoires Mérinides" ont illuminé jeudi soir les vestiges du Chellah à Rabat, en présence d'une pléiade de personnalités politiques, diplomatiques, culturelles et médiatiques. Ces spectacles, qui se poursuivront jusqu'à dimanche prochain, s'inscrivent dans le cadre du programme "Nostalgia" lancé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en vue de promouvoir le patrimoine culturel marocain et de le présenter au grand public de manière créative.

Accompagnés par la voix féerique de l'artiste marocaine Nabila Maan, ces shows de drones retracent une période historique significative de l'ère des Mérinides, l'occasion pour les visiteurs de se plonger dans un voyage immersif à travers le temps, redécouvrant les splendeurs et les mystères de cette époque historique.

Sous un ciel étoilé, les drones, orchestrés en une chorégraphie lumineuse et captivante, racontent l'histoire fascinante du site patrimonial de Chellah, tout en mettant en lumière la richesse patrimoniale et culturelle de la période des Mérinides.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que le programme "Nostalgia" connaît, depuis son lancement en 2022, un réel engouement de la part des Marocains, expliquant que ces spectacles livrent des récits captivants sur l'histoire du Royaume et son riche patrimoine culturel.

Ces spectacles de drones, qui ont lieu dans ce site historique à forte charge symbolique, seront l'occasion de découvrir une partie de l'histoire des Mérinides dans cette région de manière innovante, a indiqué M. Bensaid, ajoutant que le programme "Nostalgia" s'inscrit dans le cadre de l'engagement du ministère en faveur de la promotion des industries culturelles.

Ces spectacles exceptionnels de drones se poursuivront avec trois représentations historiques par jour, à savoir à 21h, 22h et 23h. Cette initiative vise à permettre aux citoyens et aux visiteurs étrangers de découvrir l'histoire des sites archéologiques du Royaume de manière créative.

La première édition du programme "Nostalgia, les émotions d'antan" avait attiré environ 20.000 personnes à Chellah avant de faire escale dans plusieurs autres sites archéologiques, dont le Palais Bahia et le Palais Badii à Marrakech, la Place Outa El Hamam, les espaces de la Kasbah historique et le théâtre en plein air de Chefchaouen, ainsi que la Grotte d'Hercule à Tanger.

Le site archéologique du Chellah est l'un des plus importants sites historiques de la capitale. Il a été édifié durant le sixième ou le septième siècle avant Jésus-Christ et porte en son sein la magie du lieu et une architecture ancestrale qui transportent le visiteur dans plusieurs époques de l'histoire du Royaume.