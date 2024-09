Maroc: Le pays marque les 20 ans de l'IER au Palais des Nations à Genève

Genève — L'interconnexion entre justice, réforme et mémoire dans de la justice transitionnelle est la thématique retenue pour un panel de haut niveau programmé le 26 septembre à Genève, en célébration 20è anniversaire de l'Instance Equité et Réconciliation (IER)

Cet évènement initié par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), en marge de la 57è session du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU qui se tient au Palais des Nations à Genève, marque l'une des réformes les plus emblématiques du processus de justice transitionnelle engagé sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Célébrer l'anniversaire de l'IER à l'heure de la grand-messe genevoise des droits de l'Homme c'est mettre en avant l'une des grandes réformes introduites par le Souverain dans la vie institutionnelle du Maroc, a déclaré à la MAP l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Office des Nations-Unies à Genève, Omar Zniber, président du CDH au titre de l'année 2024.

"L'une des raisons pour lesquelles le Maroc exerce la présidence du CDH au titre de l'année 2024, c'est qu'il a voulu partager sa longue expérience en matière de réforme et de progrès dans le domaine des droits de l'Homme", a-t-il fait observer.

Il s'agit là d'une expérience unique de par son approche fondée sur "la création d'un consensus pour clore le dossier des violations des droits de l'Homme, loin de la logique de représailles et de confrontation", avait affirmé le représentant permanent adjoint du Maroc à Genève, Abdellah Boutadghart lors du débat sur le rapport annuel du Haut-Commissaire aux droits de l'Homme.

Le diplomate a relevé à cet égard la méthodologie de travail de l'IER, fondée sur le dialogue inclusif, et ses résultats tangibles en termes de réparation collective et individuelle, de préservation de la mémoire, et de consécration des garanties constitutionnelles de non répétition.

La célébration des 20 ans de l'Instance équité et réconciliation propose un programme riche aux niveaux régional, national et international, mettant l'accent sur des axes aussi diversifiés que la mémoire et l'histoire, les rapports et publications, les documentaires et l'audiovisuel, les événements artistiques, culturels et académiques.