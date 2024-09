Maroc: Essaouira - L'Académie Internationale de la Francophonie Scientifique tient la 1ère session de son CA

Essaouira — L'Académie Internationale de la Francophonie Scientifique (AIFS), nouvelle structure pilotée par l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), a tenu, jeudi dans l'espace emblématique "Bayt Dakira à Essaouira, la première session de son Conseil d'Administration (CA), consacrée à l'adoption des statuts fondateurs de cette institution inaugurée en 2023 et dont le siège est établi à Rabat.

Intervenant à cette occasion, le Conseiller de SM le Roi et Président du Conseil d'administration de l'AIFS, M. André Azoulay, s'est félicité pour la tenue à Essaouira de cette étape fondatrice de l'académie, soulignant que cet événement revêt une signification particulière pour la Cité des Alizés tout en consolidant la position du Maroc, choisi pour abriter le siège permanent de l'AIFS, en tant qu'acteur clé de la promotion de la science et de la recherche à l'échelle internationale.

"L'AIFS qui rassemble plus d'un millier d'universités réparties à travers le monde, incarne un projet ambitieux dédié au savoir, à l'innovation scientifique et à l'échange entre des communautés partageant une langue, une histoire et des valeurs civilisationnelles communes", a déclaré M. Azoulay. "La création de cette académie constitue une avancée majeure pour la coopération scientifique au sein de l'espace francophone, un espace où la diversité linguistique et culturelle est un atout pour le développement du savoir", a-t-il affirmé, ajoutant que l'AIFS ouvrira de nouvelles perspectives de développement pour les générations futures de chercheurs.

%

De son côté, le recteur de l'AUF, Slim Khalbous, a souligné l'importance stratégique de l'AIFS, une première organisation mondiale dédiée exclusivement aux sciences en français, assurant que cette institution représente une avancée décisive pour la communauté scientifique francophone et renforce le rôle du Maroc comme pôle d'excellence dans le domaine de la recherche.

Il a ensuite mis en avant le rôle central de la francophonie scientifique dans l'évolution des savoirs, précisant que l'AIFS, en tant que catalyseur de cette dynamique, permet de stimuler la réflexion sur la coopération scientifique en rassemblant des universitaires de renom et des talents de premier plan, tout en tenant compte des spécificités culturelles et linguistiques de l'espace francophone, où "l'acceptation de la diversité est essentielle pour enrichir les collaborations et favoriser l'innovation ainsi que les progrès scientifiques".

Pour sa part, le directeur général de l'AIFS, Adel Jarboui a présenté en détail l'organisation et ses principales missions, qui consistent à identifier et analyser, diffuser et valoriser, ainsi qu'à structurer et labelliser le savoir francophone. Les 22 membres du CA ont également suivi des présentations détaillées sur les trois pôles de l'AIFS, à savoir le Pôle 1 "Observatoire de la Francophonie scientifique", axé sur les outils scientifiques de veille, de pilotage et de prospective, le Pôle 2 "Publication et valorisation de la recherche et de l'édition scientifique", dédié à la production et à la valorisation des travaux de recherche, et le Pôle 3 "Gouvernance des établissements de la Francophonie scientifique", qui se concentre sur l'expertise, le conseil et l'accompagnement des structures éducatives et universitaires.

Par ailleurs, les statuts fondateurs de l'AIFS ont été validés lors de cette session, marquant ainsi un jalon significatif dans le développement de cette nouvelle structure, dédiée à la promotion du savoir et au renforcement de la coopération scientifique internationale. Le Maroc, choisi à l'unanimité lors de la 18ème Assemblée générale de l'AUF en septembre 2021 à Bucarest, est devenu le premier partenaire stratégique de l'AUF pour la création de l'AIFS, en mobilisant des ressources humaines et logistiques considérables.