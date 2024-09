Maroc: Ifrane - Coup d'envoi des travaux de renforcement du réseau routier pour 84 MDH

Le gouverneur de la province d'Ifrane, Abdelhamid El Mazid, a procédé, mardi, au lancement des travaux de renforcement de plusieurs axes routiers de la province pour une enveloppe globale de plus de 84 millions de dirhams (MDH).

Le gouverneur a ainsi donné le coup d'envoi des travaux de la deuxième tranche relative au projet de dédoublement de la Route Régionale 707 (RR707) reliant la ville d'Ifrane à celle d'El Hajeb sur une distance globale de 29 Km dont 10 Km relevant du territoire provincial d'Ifrane et 19 Km de la province d'El Hajeb.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial du ministère de l'Equipement et de l'Eau à Ifrane, Abdelilah Azmi, a indiqué que la réalisation de la dernière tranche du projet de construction de la voie rapide sur la RR707 a nécessité une enveloppe de 55 MDH. Ce projet, a-t-il affirmé, revêt une grande importance dans cet axe stratégique qui relie Ifrane à El Hajeb en vue de faciliter la circulation des usagers de la route.

Le directeur provincial a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Equipement et de l'Eau, le ministère de l'Intérieur, le Conseil régional de Fès-Meknès et les conseils provinciaux d'Ifrane et d'El Hajeb. Le gouverneur s'est également rendu dans la commune rurale de Tigrigra où il a donné le coup d'envoi des travaux d'élargissement et de renforcement de la RP7209 reliant Azrou à Ain Leuh via la Kasbah d'Ait Yahia Ou Aalla sur une longueur de 16,1 Km. La réalisation de ce projet routier a nécessité un coût de 29 MDH financé par le ministère de l'Équipement et de l'Eau.

Par la même occasion, le gouverneur s'est rendu dans la collectivité territoriale de Ben Smime pour une visite de chantier où il s'est informé de l'état d'avancement des travaux d'élargissement et de renforcement de la RP 7202 reliant la RN8 à la RN13 via la Zaouia de Ben Smime et l'Aérodrome d'Ifrane sur une longueur de 11,1 Km. Ce projet est cofinancé par le ministère de tutelle et le Conseil régional de Fès-Meknès pour un coût global de 23,1 MDH.

M. El Mazid s'est également informé de l'état d'avancement des travaux de construction du marché solidaire lancé au niveau de la ville d'Azrou pour une enveloppe budgétaire de 7,7 MDH sur une superficie globale de 1.500 m². Ce projet à caractère commercial comporte une zone de stockage et de réfrigération au sous-sol, une grande salle d'exposition et de vente des produits du terroir avec une cafétéria au rez-de-chaussée et des locaux administratifs et ateliers à l'étage.