Madagascar: Billard - Mondiaux de Malte - Daniela Andriamihaja vise le podium

Madagascar compte aligner vingt-deux joueurs aux championnats du monde de billard Blackball. La joute mondiale s'étalera, du 2 au 10 novembre, à Malte.

Délégation massive. Madagascar sera présent aux championnats du monde de billard Blackball. L'association Voay de Madagascar ambitionne d'aligner vingt-deux joueurs, dont sept dans la catégorie Masters, cinq dames, cinq Challengers et cinq chez U23 ainsi que deux expatriés, à ce sommet mondial qui se tiendra du 2 au 10 novembre à Malte.

Les porte-fanions malgaches n'auront plus que moins d'un mois pour se préparer. Le champion national, Daniela Andriamihaja Raharinavalona, fait partie des sept sélectionnés dans la catégorie Masters. Danny a déjà représenté le pays aux championnats du monde d'Albi en France en 2022 et avait atteint les quarts de finale. Il se dit prêt et prêt à rectifier ses failles pour mieux viser à Malte.

« En 2022, nous avions joué sur des tables inhabituelles et différentes de celles de chez nous. Nous n'avions eu droit qu'à dix minutes d'adaptation avant chaque match. Heureusement que quelques salles possèdent ces tables aux normes depuis deux ans et, actuellement, nous les maitrisons bien », fait remarquer Danny.

« Cette fois, je vais bien gérer le timing, car en 2022, j'étais engagé en simple, en double et par équipe et j'étais, par conséquent, épuisé dans l'épreuve individuelle car les matchs ne prenaient fin qu'à minuit... Entamer la compétition par les épreuves des doubles et par équipe est en revanche très important pour bien rentrer dans la compétition et l'ambiance. Il suffit juste de savoir gérer dès que je serais qualifié en phase finale des simples », souligne-t-il.

%

Pénalisés

Les joueurs se concentrent pour l'heure à la quête de soutiens financiers sans oublier bien évidemment la préparation technique. « Nous étions pénalisés par le peu de temps de préparation en 2022 car nous étions trop occupés à chercher partout des appuis avant le départ », rappelle Danny.

Depuis quelque temps, ce dernier s'entraine huit heures, voire douze heures par jour, deux à trois heures en solo avant de jouer au moins six heures de partie. « La préparation mentale est la plus importante. Il faut s'habituer à jouer sans stress devant un public inhabituel. Je mets dans ma tête que je vais défendre les couleurs de Madagascar. J'essaie de ne pas laisser autant que possible la main à l'adversaire, ne jamais rater des coups faciles... », précise Danny Rahary.

Une réunion entre les dirigeants de l'association et les sélectionnés est prochainement prévue pour finaliser la liste définitive. « Pour l'heure, chaque joueur devrait prendre en charge ses frais. Les soutiens des sponsors seront partagés équitablement à chaque sélectionné », clarifie Lovatiana Gontare Cadet, présidente de Voay de Madagascar.