Madagascar: Hakanta Contemporary - Un nouvel écrin pour l'art contemporain

Hakanto Contemporary élargit son horizon en inaugurant officiellement un tout nouvel espace situé dans la zone Filatex Ankadimbahoaka, ce samedi 15 septembre.

Un véritable tremplin pour l'art contemporain. Ce samedi 15 septembre marquera une étape majeure pour l'art contemporain à Madagascar avec l'inauguration officielle du nouvel espace Hakanto Contemporary, situé dans la zone Filatex Ankadimbahoaka. Ce lieu, qui s'étend sur 2000 m², a déjà accueilli une première visite réservée à la presse et aux collaborateurs hier. Un lieu qui mêle émotion et souvenirs, avec une architecture brute et minimaliste, où les murs en béton gardent les traces de son passé industriel, autrefois un lieu de stockage.

"Notre principal défi était la transformation d'un lieu de stockage en lieu d'exposition et de réception d'un public. Mais j'ai tenu à garder le plus possible le bâtiment à l'état brut", confie Joël Andrianomearisoa, cofondateur et directeur artistique de Hakanto Contemporary.

Dès l'entrée, une ambiance artistique se fait ressentir, avec des lignes épurées et des aplats noirs affirmant déjà un style contemporain. Le visiteur est d'abord accueilli par une grande librairie qui abrite le Hakanto Shop, proposant livres, objets d'art et éditions d'artistes, comme le livre « Ritsodritsoka » de Célestin Andriamanantena.

Espace phare

Ensuite, on découvre des espaces modulables dédiés aux bureaux, aux ateliers, et une bibliothèque de 350 m² qui sert également de workshop.

L'espace phare est, bien entendu, dédié aux expositions d'art contemporain. Pour cette première saison, jusqu'en mars 2025, le lieu accueille l'exposition inaugurale intitulée « Histoire de famille », qui réunit des artistes d'aujourd'hui. "Les artistes sont au centre de leurs émotions.

Hakanto n'est ni un musée ni une galerie d'art, mais une plateforme vivante où les artistes peuvent s'exprimer librement. Nous voulons redonner une place à l'art dans notre société", déclare Anja Rama, responsable au sein de Hakanto.

Les artistes participants ont exploré leur propre vision de la famille, à travers six expositions marquantes. Parmi elles, l'installation sonore de Aude Onivola Rajaona, intitulée « The Grief», plonge le visiteur dans les souvenirs d'un anniversaire familial. Joely et Andy proposent, quant à eux, une série de photographies de Andy Warhol. L'exposition « This is my home » présente une sélection d'oeuvres de la collection Yavarhoussen, un dialogue poétique autour du concept de maison.

Dans « Monther », Asma Ben Aissa et Elie Ramanankavana rendent hommage à la figure maternelle, tandis qu'Alexandre Gourçon explore l'univers intime des secrets familiaux dans « Avec elles », avec une mise en scène théâtrale où rideaux noirs et pierres mystérieuses invitent le spectateur à une réflexion profonde. La dernière exposition, « Le corps des volants à six étages » de Jessy Razafimandimby, nous transporte dans un voyage entre traditions et modernité.