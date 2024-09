Afrique: Karaté- Championnat d'Afrique - Les karatékas malgaches ne font pas le poids

Déjà de retour au pays après la participation au championnat d'Afrique cadets et juniors qui a pris fin le 8 septembre, à Tunis, les combattants malgaches sont rentrés les mains vides.

Le sommet continental a été dominé par les Maghrébins. L'Égypte se trouve en tête avec dix-sept médailles d'or, quatre d'argent et une de bronze. L'Algérie remporte trois médailles d'or, quatre d'argent et treize de bronze, tandis que le Maroc obtient deux médailles d'or, deux en argent et sept en bronze.

Les athlètes malgaches, Fenosoa Rakotobe et Tsiky Mialy Andrianavalona, engagés chez les moins de 50kg et moins de 55kg, finissent cinquième dans leur catégorie, de même Rajo Fabioli Rabemanan- tsoa, dans la catégorie U21, en kata, et Ayrton Mahery Aristide Ramamonjisoa dans la finale de kata pour les cadets garçons.