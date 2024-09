Ethiopie: Ethiopian Airlines remporte le prestigieux 'Outstanding Tourism Transportation Award' (Prix du transport touristique exceptionnel)

Addis Ababa — Le groupe Ethiopian Airlines a remporté le prestigieux "Outstanding Tourism Transportation Award" lors de l'Africa Tourism Leadership Forum.

"Ethiopian Airlines est ravie d'annoncer qu'elle a reçu le très convoité 'Outstanding Tourism Transportation Award' lors du 2024 Africa Tourism Leadership Forum (ATLF) qui s'est tenu à Gaborone, au Botswana", a déclaré le groupe.

Ce prix prestigieux récompense les organisations de transport touristique qui offrent constamment les normes de service les plus élevées aux voyageurs tout en respectant les principes de durabilité et de respect de l'environnement.

Le prix met en avant les compagnies de transport les plus fiables et les plus efficaces qui desservent toutes les destinations du continent africain, y compris les lieux touristiques les plus reculés.

Le triomphe d'Ethiopian Airlines témoigne de son engagement inébranlable à relier l'Afrique au reste du monde grâce à une expérience de voyage exceptionnelle et sans faille.

Le vaste réseau mondial de la compagnie aérienne, associé à ses initiatives pionnières en matière de développement durable et à son engagement en faveur de l'excellence du service, a joué un rôle déterminant dans l'obtention de cette reconnaissance distinguée.

"Nous sommes honorés de recevoir ce prix prestigieux", a déclaré Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines.

"Cette reconnaissance valide notre engagement inébranlable à fournir à nos passagers un service de la plus haute qualité et à encourager le tourisme durable dans toute l'Afrique. En tant que compagnie panafricaine et plus grand opérateur de réseau en Afrique, notre vision a toujours été de connecter l'Afrique au monde, et le monde à l'Afrique, et cette reconnaissance de l'ATLF nous encourage à placer la barre encore plus haut".

L'African Travel and Leadership Forum est une plateforme panafricaine de premier plan qui favorise le dialogue entre les principaux acteurs des secteurs du voyage, du tourisme, de l'hôtellerie et de l'aviation en Afrique.

Ce forum facilite la mise en réseau, l'échange de points de vue et la formulation de stratégies visant à stimuler les voyages et le tourisme intracontinentaux, augmentant ainsi la valeur de la marque "Destination Afrique".

Les prix ATLF sont les premiers prix panafricains destinés à récompenser l'innovation, l'excellence et les initiatives transformatrices menées par les Africains dans le domaine des voyages et du tourisme. En outre, Ethiopian Airlines est à l'avant-garde de la promotion du tourisme dans toute l'Afrique.

Par l'intermédiaire de sa filiale, Ethiopian Holidays, elle propose un éventail de forfaits de voyage intégrés à son vaste réseau de destinations, renforçant ainsi la relation d'interdépendance entre le tourisme et le transport aérien.