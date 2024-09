Afrique: Marrakech à l'heure de la Coupe d'Afrique de la Pâtisserie

Marrakech — L'édition 2024 de la Coupe d'Afrique de la Pâtisserie s'est ouverte, vendredi à Marrakech, avec la participation de huit équipes représentant le Maroc, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, les Îles Maurice, le Sénégal et la Tunisie.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI dans le cadre du Tournoi officiel des chefs Afrique (TOC Afrique), cette compétition prestigieuse célèbre l'art pâtissier à travers des épreuves qui mettront à l'honneur les créations des plus grands maîtres pâtissiers du Continent africain.

Les candidats se surpasseront pendant 10 heures de compétition dans les catégories "Épreuves de Dégustation" et "Épreuves Artistiques". Leurs créations spectaculaires, tant pour les yeux que pour les papilles, traduisent l'excellence et la créativité des chefs pâtissiers africains.

"Ce concours constitue une vitrine exceptionnelle pour mettre en lumière les tendances et les techniques qui font la singularité de l'art de la pâtisserie en Afrique, tout en rendant hommage aux racines culturelles qui influencent les maîtres pâtissiers du Continent", a déclaré à la MAP, Kamal Rahal Essoulami, directeur général de Rahal Events et président du TOC Afrique.

Rappelant que le Maroc avait remporté l'édition 2022 de cet événement continental, M. Rahal Essoulami a fait remarquer que cette compétition prend de plus en plus d'ampleur et d'envergure au milieu des chefs pâtissiers africains et consolide la position du Maroc en tant que pays connu par l'hospitalité de ses habitants et une référence gastronomique de haut niveau.

Les équipes qui occuperont le podium lors de la Coupe d'Afrique de Pâtisserie auront l'opportunité de représenter leur pays en Coupe du monde qui se tiendra au prestigieux salon SIRHA à Lyon en 2025.

Le Maroc avait remporté, jeudi à Marrakech, l'édition 2024 du Bocuse d'Or Afrique, une autre compétition culinaire prestigieuse organisée dans le cadre du TOC Afrique.

L'équipe marocaine s'est adjugée ce prix au terme de 5H35min de compétition. Les Îles Maurice et l'Egypte ont accédé respectivement à la deuxième et à la troisième marche du podium.

Outre le renforcement de son rayonnement intrenational, le Maroc, à travers ces compétitions, conforte aussi son rôle de moteur de la coopération africaine, via des échanges qui transcendent les frontières.

Pour les professionnels du secteur touristique et gastronomique, le TOC Afrique représente une plateforme stratégique de réseautage et de partage d'expertise, renforçant ainsi les synergies entre les différents acteurs de l'industrie en Afrique. Cette collaboration permet également d'améliorer l'attractivité de l'Afrique sur la scène mondiale, en plaçant la cuisine et l'hospitalité au coeur de son développement touristique.