Angola: L'ONU soutient le pays dans les actions liées à la promotion de la femme

Luanda — La coordonnatrice résidente des Nations Unies (ONU) en Angola, Zahira Virani, a réaffirmé l'engagement de cette organisation internationale à soutenir le gouvernement angolais dans les actions liées à la promotion de la femme, pour promouvoir la paix et la sécurité.

La coordinatrice s'exprimait lors de la séance de formation du groupe intersectoriel sur le Plan d'action national de deuxième génération pour les femmes, la paix et la sécurité, réalisée vendredi, à Luanda.

Zahira Virani a déclaré que les Nations Unies entendent apporter leur plein soutien au gouvernement dans les initiatives impliquant les femmes.

"L'année prochaine (2025), les Nations Unies célébreront les 50 ans de la résolution 13/25 liée aux femmes, à la paix et à la sécurité, afin de promouvoir la paix et la sécurité", a souligné la diplomate.

Concernant la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité, Zahira Virani a indiqué que sa responsabilité incombe principalement aux États membres et au système des Nations Unies, en partenariat avec les organisations de la société civile et les institutions de sécurité internationales et régionales.

La secrétaire d'État à la Famille et à la Promotion de la Femme, Alcina Kindanda, a souligné que cette formation sur la résolution 13/2025 de l'ONU relative aux femmes, à la paix et à la sécurité, vise à mettre en oeuvre les engagements pris par l'Angola.

Elle a dit qu'en termes de propositions, pour ce nouveau cycle de formation, l'Angola est en train de réviser la loi sur la violence domestique, en vigueur depuis plus de 20 ans, et qui ne s'adapte pas au nouveau Code pénal, entre autres réalités.

La dirigeante a ajouté que cela inclut également la lutte contre la violence domestique, l'autonomisation des femmes et des filles, entre autres propositions.

Selon elle, les plans d'action nationaux (PAN) et régionaux (PAR) sur la résolution 13/25 servent d'outils pour guider la mise en oeuvre de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité et ont le potentiel d'avoir un impact positif sur les processus de paix et de pérenniser la paix.

L'Angola a élaboré son premier PAN en 2017, pour la période 2017-2020, qui a déterminé que la paix est étroitement liée à l'égalité entre les femmes et les hommes et au développement durable.

Pour Alcina Kindanda, il est important que les femmes jouent un rôle dans la prévention et la résolution des conflits et dans la consolidation de la paix.

La formation dure une journée et rassemble des représentants du Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, de l'ONU, de la société civile, entre autres.