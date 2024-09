Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Apeec tient bientôt son congrès ordinaire à Brazzaville

L' Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apeec) organisera à Brazzaville, du 17 au 19 sptembre, son congrès ordinaire qui se tiendra sur le thème « Parents d'élèves et étudiants, approprions nous des préconisations des recommandations issues des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche et impliquons-nous pour la refondation du système éducatif congolais ». Prélude à ce rendez-vous, les présidents des organes intermédiaires de l'Apeec ont été édifiés sur son programme.

Le programme du deuxième congrès de l'Apeec a été dévoilé, le 13 septembre, par son président national, Christian Grégoire Epouma, lors de la réunion des présidents venus de tous les départements du Congo. Les discussions porteront sur le rapport analytique des activités plurielles déployées durant le quinquennat par chaque bureau coordonnateur départemental et le bureau coordonnateur communal.

Les participants seront édifiés également sur la présentation de l'Apeec, l'effectif des membres, son fonctionnement ainsi que ses relations partenariales avec les autres systèmes éducatifs tels que les chefs des établissements scolaires; éclaircissments sur l'existence des comités de gestion dans les établissements scolaires des circonscriptions ainsi que le fonctionnement des établissements scolaires depuis le 7 octobre 2023.

S'appuyant sur la bonne compréhension des étudiants avec la prise en compte en 1991 de leurs organisations l'Union libre des étudiants du Congo et le Mouvement des élèves et étudiants du Congo, Christian Grégoire Epouma a promis d'apporter la lumière sur l'Association des parents d'élèves devenue l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apeec).

L'échange entre les membres portera aussi sur le cadrage juridique par adéquation avec la charte africaine des parents d'élèves et étudiants appelée encore la charte d'Abidjan, l'accord-cadre et le protocole signé entre le gouvernement et l'Apeec ainsi que sur la question de suppression des contributions parentales dans les établissements.

« L'Apeec a existé avant cette mesure de suppression des contributions parentales dans les établissments en 2018. Elle existera et demeurera dans le système éducatif au côté des pouvoirs publics pour gérer l'avenir des progénitures », a déclaré Christian Grégoire Epouma.

Le président du bureau coordonnateur départemental de Brazzaville, Jean Claude Boumandoki, a exhorté dans son mot de circonstance ses camarades à oeuvrer de façon responsable et dynamique pour le bon fonctionnement de l'Apeec.