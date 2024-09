Gabon: Ossimane - Les résolutions de la première édition des universités d'été baptisées « Essock Y'Oyone »

Durant trois jours du mois d'aout dernier, plus de trois cent (300) personnes en majorité, les filles et fils de la province du Woleu-Ntem se sont retrouvé autour d'un concept qu'ils ont baptisé « Essock Y'Oyone » qui veut dire, le conclave d'été ou encore, les universités d'été avec pour thème, « le développement du Woleu-Ntem la vision d'OSSIMANE ».

Cinq thématiques ont donc constitué l'objet de ces assises à savoir ; l'économie et les infrastructures, le social et la santé, le sport, la jeunesse et la culture, l'éducation et la formation et enfin, la politique.

C'est sous le haut patronage du président de la transition, chef de l'Etat, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, que s'est tenue la première édition des universités d'été, organisées par la structure associative Ossimane dans la province du Woleu-Ntem.

Pendant trois jours du mois d'aout dernier, les intelligences des fils et filles de « nkum ekeigne »se sont réuni pour penser un Woleu-Ntem plus fort, plus dynamique, plus rayonnant et plus rassembleur à travers un développement palpable, visuel et concret.

Les échanges ont porté prioritairement sur l'état des lieux et les recommandations pour l'avenir. En effet, un diagnostic clair a été fait par chaque commission afin d'en extraire des solutions pérennes. Ledit diagnostic a fait ressortir plusieurs carences à tous les niveaux. Fort de ce constat, des recommandations ont été faites, parmi lesquelles :

Economie :

-Construction d'une unité de transformation du tubercule de manioc et de banane en farine, et production de papier à partir de tronc de bananier ;

-Construction d'une unité de raffinage d'huile d'arachide ;

-Création de marchés artisanaux dans chaque département afin de valoriser les produits forestiers non ligneux et le savoir-faire local

-Relancer la construction du barrage hydroélectrique FE 2.

Education et formation professionnelle :

-Ouverture effective d'une Université aux standards internationaux (cette Université doit tenir compte des spécificités provinciales, à savoir, métier des mines, du bois et de l'agronomie)

-Construction d'un Centre Multisectoriel à Oyem ainsi que des Complexes scolaires, des C.E.S dans les districts et des lycées techniques dans chaque localité et réfection des Centres de formation professionnelle en tenant compte des spécificités de chaque Département ;

-Construction des routes et réhabilitation de celles impraticables en toutes saisons afin de rapprocher davantage l'école des Apprenants.

Santé et Social :

-Mise en place d'un système d'assistance aux personnes vulnérables dans la province ;

-Identification des zones sans dispensaire ou Centre de Santé et en construire de nouveaux, à l'instar de celui de Zogone ;

-Développement d'une politique de lobbying d'Ossimane auprès des pouvoirs publics et privés : positionnement d'Ossimane comme trait d'union entre les associations de la province sur les plans national et international.

Politique

-Augmentation du nombre de sièges électoraux pour être en adéquation conformément au critère démographique et de leur taille ;

-Création d'une synergie avec différents groupes d'Acteurs favorables au OUI au référendum (les Politiques, les Associatifs et les Personnalités)

-Création d'une Association des Présidents des Conseils locaux qui sera financée une caisse spéciale à hauteur de 10% de subventions ONG

Sport, culture et Jeunesse

-Construction d'un Centre de Formation multisectorielle pour les Jeunes en difficulté ;

-Construction d'une Maison de la Culture Ossimane dans chaque Département (Studios d'enregistrement moderne, salles de spectacles, Musées et Chaines de télévision).

Par ailleurs, les ateliers ont émis les recommandations générales et suivantes :

Recommandations d'ordre général :

-Mettre en place une grille de cotisations pour les membres d'OSSIMANE ainsi qu'un un mécanisme de recouvrement efficace ;

-Revoir la composition du Bureau Exécutif d'OSSIMANE afin d'intégrer davantage les femmes ;

-Mettre en place un mécanisme de suivi des recommandations des Universités d'Ossimane.

Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine.