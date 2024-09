Ghana: Inauguration du dépôt de bitume ABT - Il va contribuer au développement du pays. (Nana Akuffo Addo)

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a plaidé en faveur d’un renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Ghana. C’était à l’occasion de l’inauguration du dépôt de bitume de la société African bitumen terminal limited (Abt) à Tema, ville portuaire située à une vingtaine de kilomètres de la capitale. A appris allafrica.com de sources officielles ivoiriennes.

Cette structure est co-détenue par la Société multinationale de bitume (Smb), entreprise ivoirienne, filiale de la Société ivoirienne de raffinage (Sir) et Ghana oil company limited (Goil), société publique ghanéenne.

« La Côte d’Ivoire et le Ghana sont unis par la géographie, l’histoire, la culture et par notre appartenance commune à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cédéao). Les peuples de Côte d’Ivoire et du Ghana ont tout à gagner, en coopérant, afin de nourrir ensemble de grandes ambitions dans la quête d’une prospérité et d’un progrès partagés », a dit le Premier ministre.

Le chef du gouvernement ivoirien qui représentait à cette cérémonie, le Président de la République, Alassane Ouattara, conduisait en terre ghanéenne une délégation composée, notamment du ministre des mines, du pétrole et de l’énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Il a salué l’engagement du Chef de l’Etat ivoirien en faveur d'un axe Abidjan-Accra plus fort, aux côtés du Président du Ghana, Nana Akuffo Addo.

« Le dépôt de bitume que nous inaugurons, se positionne comme une nouvelle pierre ajoutée à l’édifice de la consolidation de l’excellente coopération bilatérale que nous avons établie pour le bonheur de nos deux peuples. Il vient consolider nos relations économiques dans le domaine clé des hydrocarbures et des infrastructures routières », a relevé le chef du gouvernement Beugré Mambé.

Pour sa part, Nana Akuffo Addo, Président de la République du Ghana, s’est également félicité de la naissance de ce projet qui va, selon lui, contribuer sur le long terme, au développement de ce pays.

« C’est la preuve de ce que nous pouvons réaliser quand nous mettons ensemble nos compétences et énergies. Ces produits sont importants pour le développement industriel et pour les routes. Cette entreprise donne la capacité au Ghana de répondre à la demande croissante de bitume de bonne qualité. Elle est venue au meilleur moment », s'est réjoui le Chef de l’Etat ghanéen.

Nana Akuffo Addo qui a assuré que les possibilités de collaboration entre les deux Etats sont très importantes, a réaffirmé son engagement en faveur d’un développement inclusif et durable.

Abt, construite à plus de 33,8 millions de dollars, soit plus de 23 milliards de FCfa, est détenue à 40% par la Smb et à 60% par Goil. Le dépôt a une capacité de stockage de 6450 m3, extensible à 26 450 m3.