Maroc: 'Master Zlayji 2024' - Super Cérame et Sika Maroc dévoilent les trois lauréats

Casablanca — Super Cérame, filiale de Ynna Holding, leader national dans la fabrication de carreaux de céramique, et Sika Maroc, acteur incontournable du secteur du BTP (bâtiment et travaux publics) ont dévoilé, vendredi à Casablanca, les trois lauréats de "Master Zlayji 2024", un concours dédié aux poseurs de céramique.

Il s'agit de Bilal Ben Hamou de Tanger, le grand gagnant qui va représenter le Maroc en Chine dans le concours "International Tiler Competition" prévu en novembre, suivi de Mohamed Aharchi d'Al Hoceima (2ème place) et de Rachid Al Arabi de Nador (3ème place), indiquent Super Cérame et Sika Maroc dans un communiqué conjoint.

La 3ème édition de "Master Zlayji" a rassemblé 1.500 participants, marquant un nouveau record et triplant le nombre d'inscriptions par rapport à la première édition. Ce succès témoigne de l'intérêt croissant des professionnels du secteur pour cet événement désormais incontournable.

Cet événement national reflète l'engagement commun des deux entreprises à promouvoir l'excellence et à soutenir le développement des compétences des professionnels marocains dans le métier et l'art de la pose de céramique.

Super Cérame et Sika Maroc rappellent que durant les mois de juillet et août 2024, la caravane "Master Zlayji" a sillonné 15 villes marocaines, offrant une plateforme aux poseurs de céramique pour démontrer leur savoir-faire et perfectionner leurs compétences.

La nouveauté de cette année a porté sur le processus de recrutement qui a été entièrement digitalisé via une plateforme en ligne dédiée "www.masterzlayji.ma". Chaque candidat a pu s'inscrire, passer un test théorique et télécharger des photos de ses réalisations.

Un tutoriel vidéo explicatif guide l'ensemble des étapes pour faciliter la participation. Cette approche a facilité l'accès au concours pour les artisans carreleurs de tout le Royaume et a permis une plus grande transparence et simplicité dans le processus de sélection.

"En tant que marque 100% marocaine, Super Cérame est fière de contribuer à la souveraineté industrielle de notre pays. Notre ambition d'exportation est soutenue par un fort engagement en faveur de la création d'emplois et de la formation continue des artisans poseurs", a déclaré Mohamed Lacham, Directeur Général de Super Cérame, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre : "Le concours Master Zlayji, tout comme nos cycles de formation, sont des piliers essentiels pour former une main-d'oeuvre qualifiée et promouvoir l'excellence marocaine à l'international. Super Cérame se positionne comme le pionnier de l'industrie céramique 4.0, en misant sur l'innovation et la performance pour porter haut les couleurs du Maroc à travers le monde".

De son côté, Marouane Zohry, Directeur Général de Sika Maroc, a affirmé : "Chez Sika Maroc, nous croyons fermement que la montée en compétence des applicateurs est un des leviers essentiels pour rehausser les standards dans notre secteur".

"À travers des formations continues, que nous organisons en partenariat avec les acteurs majeurs du domaine, nous visons à offrir aux artisans carreleurs les outils et les connaissances nécessaires pour perfectionner leur savoir-faire. Ces initiatives reflètent notre engagement à long terme pour promouvoir les standards de qualité dans la construction et soutenir activement l'évolution professionnelle de ces artisans", a-t-il expliqué.

Sika Maroc et Super Cérame s'unissent pour réaffirmer leur engagement envers la formation des poseurs de céramique. Grâce à ce partenariat, et en collaboration avec les associations professionnelles, les deux entreprises offrent des cycles de formation complets, destinés aux artisans souhaitant perfectionner leurs techniques et exceller dans leur métier.