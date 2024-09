Maroc: Béni Mellal - Cérémonie en l'honneur de Safae Malki, lauréate du Prix national du meilleur conteur en herbe

Béni Mellal — Béni Mellal - L'Académie internationale "Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel" a organisé, vendredi à Béni Mellal, une cérémonie en l'honneur de l'élève Safae Malki, lauréate du Prix national du meilleur conteur en herbe organisé dans le cadre de la 21ème édition du Festival international "Maroc des contes".

Organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra, cette cérémonie qui a été rehaussée par la présence, notamment, du Secrétaire Général de la Wilaya de la région, du Directeur de l'AREF, des directeurs, professeurs et cadres des établissements d'enseignement de la région, vient honorer le parcours exceptionnelle de l'élève Safae Malki de Fkih Ben Salah qui s'est particulièrement illustrée au cours de la 21ème édition du Festival international "Maroc des contes" organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Organisée en commémoration de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif, cette cérémonie ambitionne de promouvoir les valeurs humaines et religieuses de tolérance parmi les générations montantes tout en incitant celles-ci à manifester leur attachement le plus solide au socle des valeurs et des traditions nationales.

A cette occasion, la 8ème caravane du patrimoine culturel immatériel a été lancée sous le thème "La préservation et la valorisation du patrimoine comme constante nationale" avec pour objectif de préserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel et les traditions du Moyen Atlas.

Intervenant à cette occasion, la présidente de l'Académie internationale "Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel", Najima Thay Thay a fait savoir que l'organisation de cette 8ème caravane en commémoration de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif se veut une occasion pour promouvoir les valeurs nationales parmi les jeunes générations, relevant qu'il s'agit d'une occasion pour inculquer à ces jeunes l'impératif de la préservation du patrimoine culturel et des traditions nationales.

Cette manifestation tend à contribuer à répandre la culture de la tolérance et du juste milieu parmi les plus jeunes en tant que constantes nationales, a-t-elle fait savoir, relevant que des manifestations de ce genre coupent court aux idées religieuses rigoristes.

Elle a salué le parcours distingué de la jeune Safae Malki lauréate du Prix national Meilleur conteur en herbe et qui s'est particulièrement distinguée par sa prestance et sa maîtrise de l'art du conte.

Pour sa part, le directeur de l'AREF, Mustapha Slifani s'est réjouit de l'exploit de cette fillette, saluant les efforts de l'Académie internationale "Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel" en faveur du soutien du système de l'éducation et de la formation et de la promotion des valeurs nationales.

A l'issue de cette cérémonie, un hommage appuyé a été rendu à plusieurs acteurs de l'écosystème éducatif régional en reconnaissance de leurs efforts en faveur du rayonnement de la culture et des arts.

L'élève Safae Malki a volé la vedette lors de la 21è édition du Festival international "Maroc des contes" à laquelle ont pris part 180 conteurs marocains et étrangers. Représentant la province de Fkih Ben Salah, Safae, âgée d'à peine 8 ans, s'est nettement démarquée dans la catégorie des jeunes conteurs en obtenant ce prix.

Le festival international "Maroc des contes" vise à jeter des ponts de communication entre les peuples et les civilisations de la Terre à travers les contes populaires, les légendes et les mythes, et à promouvoir la profondeur culturelle qui unit les différentes races, nationalités et cultures sous un même toit, à savoir le toit de la culture, de la connaissance et de la parole.

L'Académie internationale Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel s'emploie à former, qualifier et développer les capacités et les compétences de jeunes talents intéressés par l'art du conte.