Soudan: Dr Graham - Les pays derrière les milices exploitent la diversité culturelle pour fragmenter l'unité

Saint-Pétersbourg — Le ministre de la Culture et de l'Information, Dr. Graham Abdel Gader a déclaré que le monde a besoin d'un processus de réconciliation global qui tienne compte de l'injustice historique et des expériences des conflits passés et actuels entre les cultures.

C'était lorsqu'il a présenté le discours du Soudan devant le dixième Forum des cultures unies, organisé par la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie, en présence d'environ 80 ministères et organisations et de 42 ministres et vice-ministres qui dirigent les délégations participantes au cours de la période du 12 au 14 septembre.

Dr Graham a souligné que le Soudan se distingue par sa diversité culturelle, mais qu'il vit encore une expérience amère à travers la guerre dévastatrice lancée par la milice rebelle -FSR contre l'État soudanais, qui vise son existence , et derrière lequel se tiennent les pays et les groupes qui investissent dans la diversité ethnique et culturelle dans le but de fragmenter l'unité nationale.

Dans son discours devant le forum, le ministre soudanais de la Culture et de l'Information a appelé à ce que la Plateforme des cultures unies soit une plateforme mondiale pour la construction de la paix culturelle, soulignant que la culture doit être un outil de construction et non un moyen de guerre.

Les cultures unies ne signifient pas similitude ou ressemblance, mais bien plus profondément, elles sont les rivières qui alimentent le lac culturel humain au service de tous.

Dans son discours, le ministre de la Culture et de l'Information a abordé l'affirmation de la souveraineté nationale, l'importance de la diversité culturelle et de la paix sociale aux niveaux local, régional et international.

Dr Graham a évoqué la réalité au Soudan et la guerre lancée par la milice rebelle -FSR contre l'État soudanais et le peuple soudanais, ainsi que la destruction des institutions culturelles et le pillage des musées.

Il a déclaré que les milices rebelles exploitaient les cultures transfrontalières pour alimenter et prolonger la guerre.

Il a ajouté que la diversité et la paix nécessitent la reconnaissance du fait que la diversité culturelle représente une richesse sociale et culturelle mondiale qui contribue à construire une société plus prospère, et que la diversité est une affirmation de ce que nous pouvons appeler la culture arc-en-ciel qui exprime chacun et respecte chacun.