Soudan: Le Conseil de sécurité diffuse un message soudanais concernant l'agression des EAUs

New York — La présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies a fait circuler une lettre de la Mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies datée de 10 septembre, qui a fourni de nouveaux détails sur l'étendue de l'implication des Émirats Arabes Unis et sa participation à la guerre d'agression lancée par les milices terroristes contre le peuple soudanais et l'État soudanais.

La lettre contenait des documents émiratis obtenus à l'intérieur d'un véhicule militaire saisi par les forces armées à la suite d'une attaque ratée de la milice terroriste contre la zone militaire d'Al-Shajara (Khartoum) en novembre 2023. La mission a fourni les détails du véhicule militaire portant le numéro de châssis VAD 2129, le numéro de machine 2222655 et le modèle EX 300_ISB679, qui est l'un des véhicules de la Cité Militaire de Zayed, en plus de 6 documents classés très confidentiel appartenant à la Garde Présidentielle, Département des opérations spéciales des forces armées des EAU, qui comprend une liste d'officiers et d'individus émiratis, des armes et un relevé des mouvements quotidiens du peloton d'opérations spéciales et de la formation du personnel des forces spéciales, avec des photos du véhicule militaire susmentionné.

La lettre contenait la demande du gouvernement soudanais au Conseil de sécurité de prendre des mesures appropriées pour mettre fin au mal et à l'ingérence actuelle des Émirats arabes unis dans les affaires intérieures du Soudan. La mission a expliqué dans sa lettre que le silence du Conseil et sa réticence à prendre des mesures à cet égard encouragent les EAU de poursuivre son agression brutale contre le Soudan, qui exacerbe les souffrances des civils et compromet la sécurité et la paix au Soudan et dans toute la région.