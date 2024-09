Soudan: Aggar appelle à la tenue d'une conférence globale pour développer l'est du pays

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté - CTS, le commandant Malik Aggar a confirmé jeudi lors de la séance de clôture de la conférence sur le développement des services de santé dans la région de l'est du Soudan, sous le slogan « Main dans la main, je construirai la santé, c'est sûr», sous les auspices du ministre de la Santé, il a souligné, en s'adressant aux conférences, l'intérêt du gouvernement pour le secteur de la santé et ses efforts sérieux pour promouvoir et développer le secteur de la santé dans le pays, saluant les résultats et recommandations de la conférence, appelant à des visions élargies et à une planification appropriée pour organiser une conférence globale pour le développement de l'est du Soudan.

Son Excellence a évoqué les transgressions et violations de la Milice de FSR qui ont porté atteinte à la dignité humaine et détruit ses capacités par plus de 75% des structures du secteur de la santé au Soudan, louant la fermeté des travailleurs de ce secteur face aux défis et travaillant sous les circonstances actuelles.

Pour sa part, le ministre de la Santé a exprimé ses remerciements et son appréciation aux États du Qatar et du Royaume d'Arabie Saoudite pour leur soutien continu au secteur de la santé depuis le déclenchement de la guerre. Saluant les agences de régulation et les partenaires qui ont clairement contribué à surmonter tous les obstacles liés à la fourniture de l'aide sanitaire et à la fournir à ceux qui la méritent.

Le ministre a déclaré que le résultat le plus important de la conférence est l'accès du citoyen à ses droits en matière de santé selon une carte sanitaire intégrée en coopération avec les autorités et les États compétents.