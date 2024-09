Mali: Solidarité autour des victimes des inondations dans l'espace AES

«Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES», tel est le thème de la 3è édition de la Semaine nationale de la réconciliation (Senare 2024) qui se tiendra du 15 au 21 septembre 2024.

C'est ce qu'on retient essentiellement du message virtuel donné le vendredi 13 septembre par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Wagué, au cours d'une adresse faite dans les locaux de son département.

Cette semaine est célébrée en application de l'arrêté n°2021-5480/MRPCN du 27 décembre 2021. La thématique précitée, d'une actualité brûlante, rappelle l'importance de l'entraide, de l'unité et de la fraternité en cette période difficile que traversent nos populations. En effet, les récentes inondations ont considérablement éprouvé nos populations causant des pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants à travers tout l'espace de l'Alliance des États du Sahel (AES). «Face à cette tragédie, nous avons une responsabilité collective, celle de répondre avec solidarité et compassion envers toutes les victimes des inondations», a déclaré le ministre chargé de la Réconciliation.

Le colonel-major Ismaël Wagué a rappelé que notre peuple a toujours su faire preuve de résilience dans les périodes difficiles. «Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons unir nos forces pour soulager nos populations déjà éprouvées», a-t-il soutenu. Pour lui, la solidarité nationale peut se manifester à travers des gestes d'entraide, de générosité et de soutien mutuel. Et d'ajouter qu'elle trouve son expression la plus noble dans l'action collective et dans la volonté de ne laisser personne pour compte.

Cette semaine nationale de réconciliation est une occasion de plus pour renforcer le tissu social, a espéré le ministre Wagué. Et de signaler : «Elle nous rappelle que malgré nos divergences, seule l'union nous rend plus forts.» Pour ce faire, le colonel-major Ismaël Wagué a lancé un appel à toutes les institutions publiques, les organisations nationales et internationales ainsi qu'aux compatriotes de l'intérieur et de la diaspora pour une meilleure mobilisation autour des victimes des inondations dans l'espace AES.

Dans ce contexte difficile, le ministre Wagué a souligné que la paix, la réconciliation et la cohésion nationale sont des réalités que nous devons incarner chaque jour par des actions concrètes et des efforts de solidarité continus. «Ensemble, relevons les défis auxquels nos pays sont confrontés. Ensemble, bâtissons une AES plus unie, plus solidaire et plus forte», a-t-il laissé entendre.