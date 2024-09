Cote d'Ivoire: Santé de la mère et de l'enfant - Dominique Ouattara et Michèle Rubirola envisagent une collaboration

À Abidjan dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide, madame Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille en charge de la santé et de la coopération internationale a été reçue par madame Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire pour une séance de travail, le jeudi 12 Aôut 2024.

Les travaux ont principalement porté sur des questions de la prise en charge de la santé de la femme et de l'enfant, ainsi que sur la promotion et la prévention en matière de santé. À cette occasion, les deux dames ont exploré des pistes de collaboration entre les villes de Marseille et Abidjan, pour renforcer la prise en charge et l'amélioration des conditions de santé des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. La présidente de la Fondation children of Africa, a énuméré les énormes efforts consentis par le Gouvernement ivoirien pour améliorer l'offre de soins de santé aux populations. Une politique qui a permis la construction des établissements sanitaires dans le pays. Cependant, elle a révélé que malgré cette amélioration de l'offre de soin et du plateau technique, il existe toujours un besoin.

Mme Michèle Rubirola a exprimé son souhait de raviver le jumelage historique entre la ville de Marseille et celle d'Abidjan qui existe depuis 1958. Par ailleurs, elle a salué les actions entreprises par Dominique Ouattara à travers sa Fondation Children of Africa en faveur de la santé et du bien-être des populations ivoiriennes. Se réjouissant d'avoir rencontré la 1re Dame ivoirienne, elle l'a félicité pour le travail en Côte d'Ivoire notamment la création de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et son investissement dans la santé de l'enfant au niveau de l'Afrique.