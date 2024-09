Cote d'Ivoire: Coopération - L'OIM offre de matériels biomédicaux au ministère en charge de la santé

L'OIM renforce les infrastructures de santé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elle a fait don d'équipements biomédicaux à la maternité de Doubasso.

Dans le cadre de ses actions en faveur du renforcement de la résilience et de la cohésion sociale dans les régions du Tchologo et du Bounkani, l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a procédé à la réhabilitation et à l'équipement de la maternité du village de Doubasso, situé dans la sous-préfecture de Papara, département de Tengréla, au nord de la Côte d'Ivoire.

Depuis plusieurs années, l'OIM intervient dans les régions frontalières du nord ivoirien avec des programmes axés sur le renforcement de la résilience des communautés locales et la promotion de la stabilité. Ces initiatives visent à améliorer la sécurité dans ces zones, tout en créant un environnement propice au développement et à la cohésion sociale.

L'une des initiatives phares du projet intitulé « Renforcer les frontières nord de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo » a été la réhabilitation et l'équipement de la maternité de Doubasso. Ce projet, dont le coût total s'élève à 21 millions de francs CFA, a été financé par le Bureau des Affaires Internationales en matière de Stupéfiants et d'Application de la Loi (INL) du Département d'État des États-Unis.

%

Pour marquer l'achèvement des travaux et la remise du matériel, une cérémonie symbolique s'est tenue le jeudi 12 septembre 2024, à la Direction technique du Ministère de la Santé à Abidjan-Plateau. Le matériel sera ensuite acheminé vers le centre de santé de Doubasso, apportant ainsi un soutien concret aux populations locales et répondant aux besoins urgents en matière de soins maternels dans cette région.

« Ce don, qui répond à une demande prioritaire des populations de Doubasso et des autorités locales, s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités du personnel médical afin de mieux répondre aux besoins des communautés », a déclaré Sarama Tamoto, cheffe par intérim de l'unité de stabilisation de l'OIM.

Cette initiative témoigne de l'engagement de l'OIM et de ses partenaires à soutenir les efforts nationaux pour améliorer les conditions de vie des populations dans les zones frontalières, contribuant ainsi à la stabilité et au développement durable de ces régions.

De son côté, M. Matt Trumbull, chef de la section politique-militaire et INL de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, a réaffirmé l'engagement des États-Unis à accompagner le gouvernement ivoirien dans la mise en oeuvre de sa stratégie de stabilité et de prospérité, en matière de santé et de coopération avec les communautés frontalières.

Le Dr Coulibaly Mamadou, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'gou Dimba, a exprimé sa profonde gratitude envers l'OIM pour cette belle initiative, qui consolide l'excellente coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires.