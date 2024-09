Afrique: Éliminatoires CAN 2025 / Après les 2 journées - Les bons et les mauvais points des Eléphants

Les pachydermes ivoiriens reviendront sur scène le mois prochain à la faveur de la 3e journée.

Deux matchs, deux victoires, quatre buts inscrits, zéro encaissé et une première place du groupe G qui permettent aux Éléphants de confirmer leur statut de favori. Un premier objectif atteint sur le plan comptable pour Emerse Faé et sa bande, en attendant la 3e journée contre la Sierra Leone en octobre.

Mais quand on est champion d'Afrique et qu'on évolue dans une poule avec des adversaires d'un calibre inférieur, on ne peut se contenter uniquement des résultats pour faire son bilan. Le contenu est important. Comment le staff technique a-t-il géré son groupe sur le plan tactique ? Quels joueurs ont donné satisfaction et qui sont ceux qui n'ont pas répondu aux attentes ? Ce sont autant de questions qu'on se pose après ces deux matchs.

Une équipe en rodage

Lors de ce rassemblement, 7 joueurs présents à la Can 2023 étaient absents. Parmi eux quelques éléments clés tels que Ghislain Konan, Serge Aurier, Sangaré Ibrahim, Séko Fofana et Sébastien Haller. Ces absences ont certainement eu un impact sur le style de jeu de l'équipe. Face à la Zambie à Bouaké, le 4-3-3 mis en place par Faé n'était pas bien huilé en phase offensive par la faute de ses animateurs.

%

Cela a sauté aux yeux de tout le monde, Amad Diallo et Oumar Diakité se marchaient là-dessus dans le couloir droit de l'équipe. Heureusement que grâce à sa belle lecture du jeu, l'entraîneur a su apporter les changements qui ont décanté la situation. Le coach et son staff n'ont malheureusement pas su, sur les deux matchs, tirer profit du talent d'Amad Diallo. Ils ont préféré le garder sur le banc contre le Tchad dans un nouveau système 4-4-2 très offensif.

À Yaoundé, Franck Kessié et ses coéquipiers ont été conquérants, avec beaucoup plus de fluidité entre le milieu et l'attaque. L'efficacité dans le dernier geste a, malheureusement, fait défaut. C'est l'une des fausses notes de cette équipe sur ses derniers matchs.

Heureusement que Faé avait dans son groupe Jean-Philippe Krasso. Qui a été l'Éléphant au-dessus du lot. En deux matchs, il a inscrit 3 buts.

Des individualités qui se signalent...

L'une des satisfactions du groupe sur ces deux matchs se nomme Emmanuel Agbadou. Le défenseur de Reims a été solide et joué en toute maîtrise. Son duo avec Ndicka a donné satisfaction et sera très difficile à bousculer. Simon Adingra, comme à son habitude, a été dangereux contre la Zambie et utile contre le Tchad. Franck Kessié, moins en verve contre la Zambie, a pris plus de responsabilité conte le Tchad. Quant à Jean Michael Séri, il a étalé sa classe.

Il faut souligner également la première sélection réussie de Bénie Traoré, même s'il a eu moins de temps de jeu. Par contre, ça a été une symphonie inachevée pour Amad Diallo de qui on attendait beaucoup. S'agissant d'Evan Guessand, on peut dire qu'il est passé à côté d'une belle occasion de s'imposer au poste d'avant-centre, en l'absence de Sébastien Haller.

Les chantiers restent encore grands, comme l'a souligné Guy Demel, le coach adjoint. Qui croit cependant que les joueurs commencent à comprendre ce que le staff attend d'eux. La 3e journée nous situera davantage.