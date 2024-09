Congo-Kinshasa: Kinshasa - Clôture de la 8ème édition du forum Expo Béton

La 8ème édition d'Expo Béton s'est clôturée jeudi 12 septembre au Centre financier de Kinshasa, après quatre jours d'expositions et de discussions sur la construction, l'habitat, les infrastructures, l'énergie, le commerce et le transport multimodal. Sous le thème "Révolution urbaine : des solutions durables du corridor Ouest pour Kinshasa et le Kongo Central", l'événement a attiré de nombreux visiteurs et professionnels du secteur.

L'ambiance était animée avec des stands présentant des voitures, des tracteurs, des maquettes d'immeubles et divers articles, tandis que des agents d'entreprises invitaient les visiteurs à découvrir leurs innovations. Plusieurs panels ont permis d'aborder des sujets autour du développement urbain.

Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, a mis l'accent sur l'assainissement de la ville et les opportunités économiques liées à la gestion des déchets urbains : « Les déchets sont aussi une opportunité. Nous avons vu des solutions ailleurs où rien que par les déchets plastiques, on peut produire des textiles, on peut produire de l'énergie. Les déchets canalisés sont une source de beaucoup de moyens que le pays peut capter et que l'économie peut générer. Vous comprenez donc ici que si nous gérons bien nos déchets, nous serons appelés non seulement à avoir une ville assainie, mais nous créerons aussi des opportunités d'affaires, tout en améliorant nos conditions de vie. »

Le sénateur Jean Bamanisa Saidi, initiateur du forum Expo Béton, a plaidé pour que les marchés de l'assainissement de Kinshasa soient confiés à des opérateurs : « L'assainissement ne viendra pas de Turquie ou bien de Chine ou d'ailleurs que ce soit. Je sais que le gouverneur a déjà commencé à prendre les choses en main. Est-ce qu'on a besoin des Turcs pour nettoyer nos rues ici ? Des sociétés congolaises peuvent le faire et nous vous encourageons à travailler avec des entreprises congolaises. »

Après ce premier volet à Kinshasa, Expo Béton se poursuivra à Matadi, dans la province du Kongo Central, à partir du samedi 14 septembre.