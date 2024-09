Angola: Handball/Dames - D'Agosto affronte ASFS en Coupe des Champions

Luanda — L'équipe angolaise de Primeiro d'Agosto, championne en titre, se trouve dans le groupe A et affrontera l'ASFS de Tunisie, dans la phase préliminaire de la 45ème édition de la Coupe des clubs champions africains de handball féminin, en octobre, au Royaume du Maroc.

Selon le tirage au sort de la Confédération Africaine de Handball (CAHB), réalisé à Mahdia, en Tunisie, pour la compétition qui se déroulera du 9 au 19 octobre, outre l'ASFS, le club de l'Angola affrontera également le FAP du Cameroun et d'une formation de Côte d'Ivoire.

Actuellement dirigées l'entraîneur José Terça « Chuma », les dames « rouges et noirs » vont défendre leur trophée remporté en 2023, au Congo Brazzaville, en finale contre Petro de Luanda, par 28-26.

En avril de cette année, sous la direction de l'entraîneur espagnol Carlos Viver, les « Militaires » (D'Agosto) ont également vaincu les « Tricolores » (Petro) lors de la Coupe des vainqueurs de coupe (23-22) et de la Supercoupe (31-28), compétitions organisées à Oran, en Algérie.

Quant à l'autre représentant angolais, le champion national, Petro affrontera les équipes de A. Nziko du Cameroun, US Nouasser du Maroc et Peacocks du Nigeria, dans le groupe C.

L'entraîneur de la formation « pétrolière », Luís Chaves, est à la recherche de sa première victoire continentale, après « l'ère » de Vivaldo Eduardo.

Dans le groupe B, on retrouve Al Ahly d'Egypte, AS Otohô du Congo Brazzaville et Flowers du Bénin.

Petro de Luanda est l'équipe la plus titrée d'Afrique, avec 19 trophées, contre huit (8) de Primeiro de Agosto.

