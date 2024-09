Seychelles: Le président des Seychelles annonce que la Chine fera don de jusqu'à 150 nouvelles maisons

Les Seychelles s'attendent à recevoir environ 135 à 150 maisons en provenance de Chine, a annoncé jeudi le président Wavel Ramkalawan lors de sa deuxième conférence de presse en direct de l'année.

M. Ramkalawan a décrit la coopération entre les deux pays comme ayant progressé à un niveau supérieur suite au neuvième Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), auquel il a participé récemment à Pékin, en Chine.

"Nous sommes passés d'un partenariat bilatéral à un partenariat stratégique avec la Chine. C'est très important", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'en termes de sécurité maritime, les garde-côtes des Seychelles recevraient également un nouveau bateau avant la fin de cette année, un "dans la même catégorie que l'Etoile". Nous avons également veillé à ce que ce nouveau bateau soit bien équipé pour faire face à différentes situations de sécurité maritime.

Indice de vulnérabilité multidimensionnelle (MVI)

M. Ramkalawan a exprimé sa satisfaction que l'indice soit enfin accepté par l'Union européenne et a souligné l'importance de disposer d'un tel indice, en particulier pour que les petits États insulaires en développement comme les Seychelles puissent recevoir un financement concessionnel.

%

Il a parlé de la nécessité de mettre en place un fonds pour les pertes et dommages, ainsi que de soutenir d'autres États qui font pression pour qu'une taxe soit ajoutée pour les pays jugés responsables de l'exacerbation du changement climatique.

"Même si le Fonds pour les pertes et dommages a été créé, je dois dire que je suis un peu déçu car il s'agit avant tout d'un fonds volontaire et je crains qu'il ne soit pas durable. C'est pourquoi je soutiens d'autres PEID qui présentent une proposition pour une taxe supplémentaire sur les responsables de la pollution de l'environnement.

Projet Île de l'Assomption

Le président a parlé d'une lettre écrite par un tiers à l'UNESCO, concernant le projet de développement touristique en cours sur l'île d'Assomption qui pourrait avoir un impact sur l'atoll d'Aldabra, qui est l'un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO des Seychelles.

Un article publié dans le Guardian déclarait que ce projet constituait une menace pour Aldabra.

Profitant de l'occasion pour remettre les pendules à l'heure, il a lu le courrier électronique de l'UNESCO demandant des éclaircissements supplémentaires lors de la conférence de presse en direct et a soutenu que le projet suivait toutes les procédures nécessaires et que les rumeurs répandues par certains individus n'étaient pas fondées.

"Ce sont des informations de tiers qui circulent là-bas et c'est pourquoi vous avez cet article dans le Guardian. Nous avons écrit à l'UNESCO et avons déclaré que les Seychelles coopèrent à tous les niveaux et que nous n'avons pas l'intention de détruire Aldabra. Au contraire, nous voulons promouvoir Aldabra. Toutes les EIE (Études d'Impact Environnemental) et autres procédures concernant la biodiversité seront protégées, tout comme Assomption", a-t-il souligné.

Tourisme

Sur une question concernant le nombre de visiteurs entrant actuellement dans le pays, qui représente une augmentation de 0,07 pour cent par rapport à la même période de l'année dernière. Selon les chiffres du Bureau national des statistiques publiés le 11 septembre, 236 265 visiteurs ont débarqué aux Seychelles, contre 236 092 en 2023. Les arrivées de visiteurs depuis le début de l'année ont augmenté de 0,07 pour cent.

M. Ramkalawan a décrit ces fluctuations comme étant évidentes étant donné le nombre de maisons d'hôtes et autres établissements touristiques construits dans le pays au cours des dernières années.

"Si vous aviez l'habitude d'avoir un établissement plein, ce n'est plus le cas car les visiteurs ont plus de choix. Nous devons équilibrer les différents facteurs", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le tourisme est la responsabilité de tous les Seychellois et a dénoncé les récents rapports faisant état de crimes contre les visiteurs dans le pays.

M. Ramkalawan a énuméré les différents projets et travaux en cours pour améliorer la situation, notamment le nouveau vol direct entre les Seychelles et Chengdu, en Chine, en plus d'autres vols négociés par d'autres hauts responsables du gouvernement.

M. Ramkalawan a officiellement lancé le vol charter direct et sans escale opéré par Sichuan Airlines, de la province de Chengdu en Chine vers les Seychelles en novembre, lors de sa visite en Chine.

Le tourisme est le principal contributeur à l'économie des Seychelles, un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien.