Seychelles: La Fondation des Îles Seychelles change d'approche pour éliminer les fourmis jaunes folles dans 2 réserves de Praslin

Un protocole révisé a été conçu pour gérer efficacement la population de fourmis jaunes folles dans la Vallée de Mai et Fond Peper à Praslin, selon un responsable de la Fondation des Îles Seychelles (SIF).

Jessica Constance, coordinatrice scientifique de la Vallée de Mai, a déclaré à la SNA : « Le protocole précédent avait été conçu lorsque les fourmis jaunes folles couvraient jusqu'à 100 pour cent de la Vallée de Mai et que des mesures plus strictes devaient être mises en place. Suite aux succès, un protocole révisé a été conçu pour gérer efficacement la faible abondance de fourmis jaunes folles dans des zones spécifiques.

Le SIF a déclaré dans un article paru dans son bulletin d'information que lors d'une récente enquête sur l'activité des fourmis dans cinq points de surveillance, deux dans la partie nord-est de la Vallée de Mai et trois à Fond Peper, un total de 271 fourmis envahissantes individuelles a été dénombrées.

Décrivant le décompte comme étant faible par rapport à sa répartition antérieure, des mesures de contrôle ont été mises en place. Le SIF a déclaré que ce chiffre est encore suffisamment élevé pour susciter des inquiétudes pour les espèces endémiques de l'écosystème de la forêt de palmiers.

Mme. Constance a déclaré : « Après quatre ans d'appâtage à grande échelle, le nouveau protocole implique un déploiement minimal et très localisé d'appâts pour éviter de perturber d'autres espèces. Au lieu d'une dispersion d'appâts à l'échelle du site, l'appât sera désormais déployé spécifiquement là où les fourmis jaunes folles se trouvent, un méthode appelée traitements localisés.

Elle a ajouté que l'une des principales différences de cette nouvelle méthode est que l'appâtage est plus ciblé et axé sur les zones où sont présentes des fourmis jaunes folles, ce que l'on appelle désormais un traitement d'appât étendu.

"Le SIF observera l'abondance des fourmis jaunes folles dans la Vallée de Mai à travers des relevés d'activité des fourmis menés trois fois par an. Suite aux résultats de cette activité de fourmis, seules les zones ayant observé la présence de FJF seront appâtées - cela sera appelé traitements localisés. ", a déclaré Mme. Constance.

La Vallée de Mai, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et le Fond Peper, sont des réserves naturelles gérées par le SIF. Les deux réserves sont importantes pour la population de la plus grosse noix endémique du monde, le coco de mer, classée espèce en voie de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Les fourmis attaquent la faune comme les scinques et constituent une menace pour d'autres espèces. (Seychelles Islands Foundation) Photo License: CC-BY

Le SIF a déclaré que la fourmi jaune folle est une espèce exotique envahissante connue pour avoir des effets destructeurs sur le fonctionnement des écosystèmes, en particulier dans les écosystèmes insulaires, où elle constitue une menace importante pour les écosystèmes indigènes. Elle fait partie du top 10 des pires espèces envahissantes au monde, se propageant rapidement dans certaines zones car elle peut nicher dans presque n'importe quel endroit.

L'espèce a été découverte pour la première fois à Mahé, l'île principale, en 1962, et enregistrée à Praslin en 1975. Elle a été observée pour la première fois dans la Vallée de Mai en 2009 et des prospections ont été menées la même année.

Mme. Constance a déclaré : « Dans de nombreux endroits où la fourmi jaune folle est envahissante, elle a eu des effets dévastateurs sur les espèces indigènes clés, entraînant une altération rapide des processus écosystémiques et des impacts négatifs dramatiques sur les espèces endémiques. Elle peut attaquer des proies encore plus grandes qu'elles, comme les geckos et les scinques, avec de l'acide formique qui peut provoquer la cécité, la paralysie ou la mort de la proie. Cela fait de la fourmi folle jaune une menace pour les espèces et les écosystèmes comme la Vallée de Mai.

Elle a souligné l'importance de mener de tels exercices, en particulier pour protéger les espèces endémiques, et a déclaré : « Des enquêtes et des études ont montré que l'augmentation de l'abondance des fourmis jaunes folles dans la Vallée de Mai a entraîné une diminution de l'abondance des espèces indigènes de mollusques et de geckos, et un grand déclin des espèces endémiques de limaces blanches et d'escargots palmiers.

Une diminution significative de sa population a coïncidé avec une augmentation significative des mollusques indigènes, des geckos et de la limace blanche endémique. Ces espèces contribuent grandement à la Vallée de Mai et à Fond Peper prouvant que l'appâtage des fourmis jaunes folles est extrêmement nécessaire.