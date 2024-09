Afrique: Coupe d'Afrique de la Pâtisserie -Lle Maroc sacré à Marrakech

Marrakech — Le Maroc a remporté, vendredi à Marrakech, l'édition 2024 de la Coupe d'Afrique de la Pâtisserie, une compétition raffinée organisée dans le cadre du Tournoi officiel des chefs Afrique "TOC Afrique".

L'équipe marocaine, composée du duo Mohamed Lamraoui et Omar Eddib, a été sacrée championne d'Afrique au terme de 10 heures de compétition, suivie des Îles Maurice et de la Tunisie, qui ont accédé respectivement à la deuxième et à la troisième marche du podium.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette prestigieuse compétition, initiée par Rahal Events, a été marquée par la participation de huit équipes représentant le Maroc, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, les Îles Maurice, le Sénégal et la Tunisie.

Les trois équipes gagnantes, qui ont su éblouir les papilles du jury international de cette compétition, ont décroché leurs tickets pour représenter leurs pays lors de la Coupe du monde de la pâtisserie, qui se tiendra au prestigieux salon SIRHA à Lyon en 2025.

"Aujourd'hui, tout le monde est conscient que le Maroc s'est taillé une grande place dans le monde de la pâtisserie", a réagi le président du jury de cette compétition, le Français Jean-Jacques Borne, au terme de la cérémonie de remise des prix.

Dans une déclaration à la MAP, le célèbre maître pâtissier français a fait observer que le Royaume a progressé à pas de géant dans le domaine de la pâtisserie, notamment au cours des dernières années, se disant "impatient d'accompagner l'équipe marocaine lors de la Coupe du monde de la pâtisserie en 2025 à Lyon".

De son côté, Mohamed Lamraoui et Omar Eddib ont exprimé leur joie après ce sacre africain. "Nous partageons cette joie avec tous les Marocains. C'est un honneur de représenter le Maroc et de hisser le drapeau national", ont-ils déclaré avec émotion.

"Félicitations au Maroc. Aujourd'hui, nous avons remporté la Coupe d'Afrique de la pâtisserie, hier nous avions décroché le Bocuse d'Or Afrique (...) Ces deux prix représentent une reconnaissance de la créativité, de l'engagement et de la maîtrise technique des chefs cuisiniers et pâtissiers marocains", a souligné, pour sa part, Kamal Rahal Essoulami, directeur général de Rahal Events et président du TOC Afrique.

Lors de la cérémonie de remise des prix, qui s'est déroulée en présence de Farid Chourak, wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Rahal Essoulami a annoncé l'engagement du groupe Rahal Events à accueillir les candidats des équipes africaines ayant participé au TOC Afrique pour des sessions de formation au sein des cuisines du Groupe Rahal.

Le Maroc avait remporté, jeudi, l'édition 2024 du Bocuse d'Or Afrique, une autre compétition culinaire prestigieuse organisée dans le cadre du TOC Afrique. L'équipe marocaine s'était adjugé ce prix au terme de 5H35min de compétition, suivie des Îles Maurice et de l'Egypte.

Le groupe Rahal a structuré un écosystème complet dédié à l'émergence des jeunes talents, contribuant au perfectionnement des espoirs culinaires du Maroc. Que ce soit dans les domaines de la pâtisserie, de la boulangerie ou de la haute cuisine, les initiatives du groupe visent à transmettre un savoir-faire ancestral tout en l'adaptant aux exigences contemporaines et à porter haut les couleurs du Maroc lors des événements internationaux les plus prestigieux.