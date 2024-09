Maroc: Dakhla-Oued Eddahab - Une délégation gambienne prospecte les opportunités d'investissement dans la région

Dakhla — Une délégation économique gambienne s'est rendue, vendredi à Dakhla, pour explorer les opportunités d'affaires dans la région Dakhla-Oued Eddahab et examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.

La visite de cette délégation, conduite par M. Abdoulie T.B Jarra, Secrétaire Général au Cabinet du Président de la République de Gambie, s'inscrit dans le cadre de la semaine de promotion économique de la Gambie au Maroc (du 09 au 13 septembre), ayant pour objectif de promouvoir le potentiel économique de la Gambie au Royaume dans divers secteurs d'activité et de favoriser le développement des partenariats d'affaires gagnant-gagnant.

Ce déplacement a été l'occasion pour la délégation d'examiner les moyens de renforcer les relations de coopération économique entre opérateurs marocains et gambiens, et de s'informer des principaux projets structurants à Dakhla-Oued Eddahab et de l'élan de développement et de progrès que connaît cette région à tous les niveaux.

Dans une déclaration à la presse, le directeur des affaires africaines au ministère gambien des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens à l'étranger, Omar Baldeh, a indiqué que cette visite consacre la profondeur des relations d'amitié entre le Maroc et la Gambie, faisant part de la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines, notamment dans le secteur économique.

D'autres missions économiques seront organisées pour que les acteurs économiques gambiens puissent prendre connaissance de l'élan de développement que connaît le Royaume à tous les niveaux, a noté M. Baldeh, se disant "impressionné" par le développement remarquable que connaît Dakhla et les opportunités d'affaires offertes par cette région, qui constitue un hub économique prometteur.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations de Gambie (GIEPA), Ousainou Sheikh Senghore, a fait remarquer que les domaines des énergies renouvelables, du tourisme, de la pêche et des infrastructures, sont des domaines prioritaires de la coopération bilatérale, soulignant la nécessité de renforcer davantage le partenariat entre les deux pays dans divers domaines au profit des populations respectives.

A cette occasion, les membres de la délégation gambienne ont suivi un exposé présenté par le directeur général du Centre régional d'investissement (CRI), Mounir Houari, dans lequel il a détaillé, chiffres à l'appui, les principaux secteurs productifs de la région, tels que la pêche maritime, l'agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables et l'aquaculture.

Dans l'objectif de favoriser le développement des partenariats d'affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et gambiens, un membre de la délégation gambienne a présenté, quant à lui, un exposé, dans lequel, il a mis l'accent sur l'écosystème d'investissement de la Gambie, sa politique d'investissement, ainsi que les opportunités d'affaires offertes par ce pays.

Lors de cette visite, les membres de la délégation ont eu des entretiens avec le Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued-Eddahab, Ali Khalil, et la vice-présidente du Conseil de la région,Lamyna Maayef.

La délégation économique gambienne est composée notamment de la Directrice Générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Gambie (GCCI), Sarata Conateh et de plusieurs hauts responsables du secteur public et privé de la Gambie.

A noter que la semaine de promotion économique de la Gambie au Maroc s'inscrit dans le cadre des actions que le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger met en oeuvre pour accompagner la diplomatie économique du Maroc à l'échelle internationale, à travers l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et ses partenaires.