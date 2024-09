Sur l'activité du premier semestre 2024, les indicateurs financiers de Prudential plc (HKEX : 2378 ; LSE : PRU sont au vert. Le groupe d'assurance a annoncé ce 28 août 2024 un bénéfice de 1,4648 milliards de dollars sur ses nouvelles activités. Des chiffres qui font état d'une hausse de 8 % à taux de change constant, hors impacts économiques.

Cette progression témoigne de la capacité de l'entreprise à générer de la valeur malgré un environnement économique fluctuant. Une tendance de hausse qui s'est étendue au bénéfice d'exploitation ajusté avec une augmentation de 9 %, atteignant 1,544 milliard de dollars. Une performance qui souligne l'efficacité opérationnelle et le succès de la stratégie ciblée de Prudential.

Dans le cadre de son engagement envers ses actionnaires, Prudential a déclaré un premier dividende intermédiaire de 6,84 cents par action, en hausse de 9 % par rapport à l'année précédente. De plus, l'entreprise a lancé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars, avec déjà 150 millions de livres sterling (192 millions de dollars) utilisés pour racheter 22 millions d'actions au 22 août 2024.

Une politique actionnariale qui dénote de l'équilibre de la compagnie d'assurance entre la satisfaction des shareholders et le renforcement de l'influence du conseil d'administration.

Le PDG de Prudential, Anil Wadhwani, a exprimé sa confiance dans la direction stratégique de l'entreprise, soulignant leur engagement à atteindre un taux de croissance annuel composé de 15 à 20 % du bénéfice des nouvelles affaires d'ici 2027. « Notre performance au premier semestre 2024, avec une croissance de 8 % du bénéfice des nouvelles affaires, s'aligne sur nos objectifs stratégiques. Nous continuons d'investir dans les opportunités de croissance tout en restituant du capital à nos actionnaires via notre programme de rachat d'actions », a déclaré Monsieur Wadhwani.

Les performances de l'entreprise ont été particulièrement fortes en Asie, avec des marchés tels que Singapour, l'Inde et Taïwan qui ont montré une résilience notable. L'approche proactive de Prudential pour repositionner son activité en Chine continentale et ajuster les tarifs médicaux en Indonésie et en Malaisie avant les changements du marché a largement contribué à ces résultats robustes.

Pour l'avenir, Prudential s'attend à maintenir la dynamique acquise au cours du premier semestre, avec des bénéfices des nouvelles affaires qui devraient croître de manière constante pour atteindre les objectifs fixés pour 2027. L'entreprise reste optimiste quant aux moteurs de croissance structurelle en Asie et en Afrique, stimulés par une demande soutenue pour les produits de protection, d'épargne à long terme et de retraite, à mesure que les conditions économiques s'améliorent.

Des perspectives dont se réjouit le CEO Afrique Francophone de Prudential, Eddie Brown : « Ce bilan financier à mi-parcours de l'année 2024 reflète non seulement la solidité de notre stratégie globale mais également la confiance accrue que nous témoignent nos clients à l'échelle de l'Afrique francophone. Notre cluster continuera de jouer un rôle clé dans la robustesse de la croissance du groupe et l'atteinte de nos objectifs à l'horizon 2027 à mesure que nos équipes stratégiques et opérationnelles poursuivront notre engagement à créer de la valeur ».

Pour rappel, Prudential plc est présente en Côte d'ivoire via sa filiale Prudential Belife Insurance qui est classée parmi les meilleures de l'assurance vie sur le marché. Occupant la 5ème place du classement 2023 des compagnies d'assurance vie en Côte d'ivoire, Prudential Belife Insurance propose des solutions innovantes d'assurance vie aux particuliers, entreprises et banques adaptées aux besoins des clients.

Retrouvez l'intégralité du communiqué de presse ici https://www.prudentialplc.com/~/media/Files/P/Prudential-V13/hkex/2024/2024-08-28.pdf