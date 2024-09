Algérie: Le long métrage italien, 'Con chi viaggi' projeté à Alger

ALGER — Le long métrage "Con chi viaggi" (avec qui voyages-tu ?), un Road Movie italien aux traits d'une comédie noire sur les appréhensions de l'être humain et son caractère méfiant devant des personnes inconnues, a été projeté jeudi à Alger.

Programmé par l'Institut italien dans la cour intérieure de son Centre culturel à Alger, "Con chi viaggi" (2022), réalisé par Niccolo Celaia et Antonio Usbergo, a été projeté dans sa version originale, sous-titrée, dans le cadre d'un cycle cinématographique entamé le 1er août dernier sous l'intitulé de, "Cinéma sous les étoiles".

Paolo, personnage excentrique, qui voulait partager son voyage de Rome à Gubbio (Italie centrale) avec une seule personne, passe une annonce sur la toile, via une application de covoiturage (partage d'un trajet en voiture).

Ne sachant pas bien manipuler son téléphone intelligent, Paolo n'a pu limiter le nombre de voyageurs intéressés par son annonce, se retrouvant ainsi, en compagnie de trois passagers, Elisa, Anna et Michèle, des personnages méfiants et suspicieux, qui n'arrêtaient pas de s'échanger des regards obliques et bavards.

Durant 73 mn, les quatre personnages, campés respectivement par, Lillo Petrolo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi et Fabio Rovazzi, vont restituer aux spectateurs, la vie dans son absurdité, ses rires sombres, ses bavardages et ses rebondissements.

Pouvant être, par ailleurs, interprété comme un microcosme social, "Con chi viaggi" révélera au grand jour les attitudes narcissiques et réfractaires de l'être humain devant l'inconnu, dénué de bon sens, sectaire et ayant pour seule mesure envers son prochain, la supposition et le préjugé, avant de découvrir -dans ce film- la réalité de chacun et se tourner vers ses propres tribulations et vicissitudes.

Les spectateurs invités à cette soirée sous les étoiles d'Alger, ont apprécié le programme-cinéma de l'Institut italien, attendant jeudi prochain où devrait être projeté aux mêmes horaire et endroit, le long métrage, "L'Ora legale", conçu par un autre duo de réalisateurs, Salvatore Ficcara et Valentino Picone et dont les événements se déroulent dans un petit village du Sud de l'Italie, en Sicile.