Algérie: Vernissage de l'exposition 'Les Résistants' de Mustapha Boutadjine à Alger

ALGER — Le vernissage de l'exposition "Les Résistants" de l'artiste plasticien algérien Mustapha Boutadjine a eu lieu, jeudi, à la Galerie Baya du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger).

L'exposition dont le vernissage a été présidé par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, en présence de nombreuses figures artistiques, présente un florilège de portraits de personnalités ayant marqué l'histoire de l'Algérie et des mouvements révolutionnaires à travers le monde, dont des militants politiques, des intellectuels et des artistes.

Il s'agit de plus d'une vingtaine de grands portraits notamment des martyrs Larbi Ben M'hidi, Ali La Pointe, Hassiba Ben Bouali, des militantes Djamila Bouhired et Djamila Boupacha, ainsi que de Patrice Lumumba, Fidel Castro, Nelson Mandela, Che Guevara, Hô Chi Minh et Frantz Fanon.

S'exprimant à cette occasion, la ministre de la Culture et des Arts a affirmé que Mustapha Boutadjine constituait "une valeur artistique algérienne de grande renommée sur la scène mondiale", ajoutant que l'exposition "est l'occasion d'apprécier l'esthétisme des portraits réalisés en hommage aux symboles de la lutte algérienne et de l'humanité".

Mme Mouloudji a invité, par là même, les étudiants des écoles des Beaux-Arts et le grand public à visiter l'exposition qui offre une immersion dans le monde de cet artiste engagé et à découvrir ses oeuvres qui immortalisent les symboles de la résistance et de la lutte nationales et de l'humanité.

Pour sa part, l'artiste plasticien Mustapha Boutadjine a assuré, dans une déclaration à l'APS, qu'il "demeure fidèle à son projet artistique engagé, à travers l'utilisation de la technique du collage des coupures de magazines, pour honorer la mémoire des résistants", précisant que l'exposition "comprend 24 portraits d'hommes et de femmes symboles de la résistance en Algérie et dans le monde, issus d'une collection de 300 portraits prisés par les amateurs d'art à travers le monde".

Né à Alger en 1952, Mustapha Boutadjine est diplômé de l'Ecole nationale des Beaux-Arts d'Alger en architecture d'intérieur, avant de poursuivre des études en design à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, puis il décroche un DEA en esthétique et sciences de l'art. En 1979, il retourne en Algérie pour enseigner dans plusieurs instituts et écoles.

L'artiste plasticien a organisé plusieurs expositions et remporté plusieurs prix pour ses portraits-collages, dont celui célébrant le 20e anniversaire de l'indépendance en 1982.L'exposition se déroulera du 12 septembre au 12 octobre prochain.