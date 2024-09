Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 14 Septembre 2024

Sénégal : Economie- Le Fmi peint un tableau sombre de l’activité économique

Le Fonds monétaire international (Fmi) sonne l’alerte. Ses services qui étaient en visite au Sénégal informent que la position budgétaire du pays dirigé par Bassirou Diomaye Faye « devrait se détériorer en raison d’une baisse des recettes et de l'augmentation des dépenses en subventions énergétiques et en paiements d'intérêts ». Dans un document rendu public jeudi 12 septembre, le Fmi constate que l’activité économique « a ralenti au cours du premier semestre 2024 ». Pis, il avertit les Sénégalais « que les perspectives demeurent difficiles pour le reste de l'année ». Cependant, le Fonds monétaire international explique comment le Sénégal peut faire pour « assurer un retour rapide de la cible de déficit de l’UEMOA » et « placer la dette publique sur un trajectoire résolument décroissante. (Source : pressafrik.com)

Cote d’Ivoire : Football / l'Africa Sport redescend en Ligue 2- l'ISCA promue en Ligue 1 suite à la décision du TAS

La Fédération ivoirienne de football (FIF) s'est conformée à la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) concernant le sort de l'Africa Sport d'Abidjan. Le 13 septembre 2024, le comité d'urgence de la FIF a entériné le retour de l'Africa Sport en Ligue 2 et validé la montée de l'ISCA en Ligue 1 pour la saison 2024-2025.Cette décision fait suite à l'annulation par le TAS du résultat d'un match rejoué entre Yamoussoukro FC et l'ISCA, rétablissant ainsi le score initial. Par conséquent, la FIF a ajusté son classement final en tenant compte de cette décision, bouleversant la configuration des compétitions nationales. Ces changements marquent un tournant pour les clubs concernés, avec de nouveaux défis et opportunités pour la saison à venir. (Source : fratmat.info)

%

Gabon : Fraude sur la nationalité - L’État s’engage à restaurer la dignité de la nationalité gabonaise

Face aux multiples irrégularités dans le processus d’acquisition de la nationalité gabonaise, le ministre de la Justice, Paul-Marie Gondjout, réaffirme la détermination des autorités à redonner de la valeur à cette institution. La récente décision de déchoir deux Libanais coupables d’établir de faux documents de nationalité marque un tournant dans la lutte pour la restauration de l’intégrité nationale. La nationalité gabonaise, considérée comme une institution, est au cœur d’un processus de restauration entamé par les autorités du pays, sous l’égide du ministre de la Justice, Paul-Marie Gondjout. Cette dynamique, engagée dans le cadre de la transition politique, vise à corriger les irrégularités observées dans l’acquisition de la nationalité, notamment avec la déchéance de celle-ci pour des individus reconnus coupables de falsification de documents. (Source : alibreville.com)

Bénin : 9è mandature- Le budget de l’Assemblée passe de 24 à 29 milliards FCFA en 2025

Les députés de l’Assemblée nationale, 9è mandature ont adopté, jeudi 12 août 2024, le budget du parlement, exercice 2025.L’Assemblée nationale du Bénin a adopté son budget, gestion 2025.Le budget est arrêté à la somme de 29.318.497.496 milliards de FCFA. Ce budget a connu un accroissement de 18,27% comparativement à la gestion 2024, où il s’élevait à la somme de 24.788.969.569 F CFA.Cet accroissement, selon le Président Louis Gbèhounou Vlavonou se justifie par l’inscription d’une ligne budgétaire de montant 7 milliards de FCFA correspondant aux frais de remboursement du prêt consenti pour la poursuite des travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale du Bénin.( Source :acotonou.com)

Rca : Le paludisme fait rage à Batangafo- Plus de 6.000 cas en 3 mois

Le taux de paludisme est très inquiétant à Batangafo, capitale de l’Ouham-Fafa dans le Nord de la République centrafricaine. L’hôpital de district accueille au quotidien, depuis ces derniers mois, un nombre élevé de personnes souffrant de cette maladie, considérée comme l’une des premières causes de mortalité dans le pays. Les principales victimes sont les enfants et les femmes enceintes. (Source : abangui.com)

Burkina Faso : Secteur privé - Idrissa Nassa chez le premier ministre

Idrissa Nassa, Président du Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB) et les membres du Bureau ont été reçus en audience par le Premier Ministre, Dr Apollinaire Joachimson KYELEM DE TAMBELA, le vendredi 13 Septembre 2024 à son Cabinet, sis Ouaga 2000.Après la réussite des Etats généraux du secteur privé tenus du 5 au 7 septembre 2024 à l’Hôtel Sopatel Silmandé de Ouagadougou, le Président du CNPB est allé traduire les vifs remerciements du Secteur Privé au Premier Ministre pour avoir accepté le Haut Patronage de ces assises, qui ont abouti à des résolutions et recommandations importantes pour sa contribution plus optimale au développement économique et social du Burkina Faso. (Source : Burkina24)

Mali :Diplomatie - Alger désigne un nouvel ambassadeur

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP, a reçu en audience, le jeudi 12 septembre 2024, SE Kamel RETIEB, le nouvel Ambassadeur désigné par la République Algérienne Démocratique et Populaire au Mali.L’Ambassadeur algérien était venu pour présenter les copies figurées de ses lettres de créance au Chef de la diplomatie malienne. (Source : abamako.com)

Guinée : Affaire candidature du Général Doumbouya - Vers des poursuites judiciaires contre les promoteurs

Alors que la campagne qui a été déclenchée par certains cadres pour la candidature du Général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections cristallise les débats en Guinée, les Forces Sociales de Guinée menacent d’engager des poursuites judiciaires contre les promoteurs. Interrogé par Africaguinee.com, Abdoul Sacko, le coordinateur de cette plateforme de la société civile annonce que plusieurs actions seront entreprises très bientôt pour barrer la route à toutes les personnes qui tenteront de violer la charte de la transition.(Source :africaguinee.com)

Soudan du Sud : Gouvernance- Les autorités allongent encore sa transition politique

L'annonce est tombée vendredi 13 septembre dans la soirée. Le gouvernement du Soudan du Sud, lors d'une réunion de la présidence composée du président Salva Kiir et de ses cinq vice-présidents, a décidé de reporter les élections de deux ans. Initialement prévu pour décembre 2024, le scrutin se tiendra donc en décembre 2026. Ce scrutin, qui sera le premier du pays le plus jeune au monde, est en conséquence à nouveau repoussé. Il l'avait déjà été, de deux ans aussi, en 2022. L'annonce a été faite sur Facebook par la présidence sud-soudanaise, citant le « besoin de plus de temps » pour mettre en œuvre « des tâches critiques » de l'accord de paix. (Source : Rfi)