Gambie: Mahdi Camara devient grand en Ligue 1 mais toujours pas chez les Scorpions

Auteur de deux buts en trois matchs de Ligue 1 et de prestations abouties, Mahdi Camara est l'homme en forme du Stade Brestois qui ira défier samedi (19h00 TU) le PSG pour la 4e journée du championnat avant de découvrir la Ligue des champions. À 26 ans, il n'a toujours pas cédé aux sirènes de la sélection gambienne alors que les Scorpions sont déjà en difficulté dans les éliminatoires de la CAN 2025.

Dans un entre-jeu déplumé à la reprise et toujours orphelin de Pierre Lees-Melou, Mahdi Camara a surnagé lors des revers contre Marseille (1-5) et Lens (2-0), avant de lancer les Bretons vers leur premier succès de la saison (4-0) contre Saint-Etienne, juste avant la trêve, en ouvrant le score contre son club formateur. Et ce, avant d'affronter le PSG samedi et de découvrir la Ligue des champions.

À 26 ans, Camara confirme sa dynamique du dernier exercice et la nouvelle dimension prise ces derniers mois alors que se profile, après le Parc des Princes, les grands débuts européens des Finistériens, jeudi, contre les Autrichiens du Sturm Graz. Avec 32 matches de championnat disputés, la grande majorité du temps comme titulaire, il avait été un rouage majeur dans la saison historique réalisée par le club finistérien, terminée à la 3e place de Ligue 1.

Depuis son arrivée sur le banc en janvier 2023, l'entraîneur Eric Roy en a fait l'un des cadres de son 4-3-3 dans un rôle d'électron libre, présent aussi bien à la récupération, à la relance, qu'à la finition par ses projections dans la surface et sa bonne frappe de balle. « Le staff me laisse pas mal de liberté. Ils me font confiance, ils me répètent assez souvent qu'ils ont besoin que je fasse des appels pour libérer des espaces pour d'autres joueurs », avait-il analysé fin août. Dès les premières minutes de jeu dans la saison 2024/2025, son activité débordante a sauté aux yeux, là où beaucoup de joueurs cherchaient encore leur rythme.

Une forme physique qui ne doit rien au hasard et ne surprend pas Eric Roy. « J'ai appelé tous mes joueurs pendant les vacances. Lui m'a dit un truc qui ne m'a pas étonné, mais quand même. Ça faisait trois semaines qu'on était en vacances. Je lui ai demandé comment ça se passait. Il m'a dit : 'Ça va, mais ça commence à faire long'. Il est arrivé, il était affûté comme une lame. Il est très professionnel », avait souligné son coach après le match contre les Verts.

Il se refuse toujours à la Gambie

Ses vacances sont de toute manière dénuées de tout rassemblement international. Après avoir fréquenté les sélections de jeunes sous le maillot de l'équipe de France, Mahdi Camara n'a plus connu de matches internationaux après 2017. Ce n'est pas faute, du côté de la Gambie, d'avoir essayé d'attirer l'homme né à Martigues, dans le sud de la France, d'un père gambien.

En 2021, Tom Saintfiet, alors sélectionneur des Scorpîons et désormais à la tête de la sélection malienne, l'avait présélectionné pour la CAN 2021 au Cameroun. Plutôt que de quitter la Ligue 1 en plein hiver, le milieu de terrain avait fait le choix de rester du côté de Saint-Etienne pour aider son club à se maintenir dans l'élite. Une mission qui a finalement échoué.

« Mahdi est fantastique, gentil, c'est un joueur brillant, il serait un excellent renfort pour notre équipe. J'ai fait 700 kilomètres pour le rencontrer, nous avons eu une très bonne conversation », avait glissé Saintfiet à l'époque. Fin 2023, rebelotte. Alors que la Gambie s'avance vers la deuxième CAN de son histoire en Côte d'Ivoire, Tom Saintfiet assure que son groupe restera celui qui a disputé les qualifications. Sauf pour une exception : « Le seul qui reste à aller chercher c'est Mahdi Camara. Pour le moment, il n'est pas convaincu et n'a pas encore donné son accord pour jouer avec nous », avoue le sélectionneur à Afrik-Foot. Alors, en attendant, il monte en puissance en club.

Car Camara a explosé dans le Finistère, où il peut laisser libre cours à son penchant offensif hérité de ses jeunes années. « J'ai toujours eu depuis petit cette attirance vers l'attaque. J'ai été replacé un peu plus milieu de terrain quand je suis arrivé à Saint-Etienne, mais j'ai toujours aimé courir un peu partout. Surtout vers l'avant », avait-il expliqué à Ouest-France, récemment.

Désormais affirmé comme un joueur fiable du Championnat, dont il a passé la barre des 150 matches disputés, Mahdi Camara se révèle aussi comme un joueur capable d'avoir des statistiques offensives au plus haut niveau. En témoignent ses 7 buts inscrits la saison dernière en Ligue 1, dont un triplé retentissant à Strasbourg en février (3-0), le plus haut total de sa carrière.

Camara y a pris goût. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, « j'ai des objectifs personnels cette saison que je garderai pour moi. Mais je vais essayer de faire au moins aussi bien », a-t-il confié. Des performances dont les Scorpions rêvent de profiter alors qu'ils ne totalisent qu'un point après deux matches dans les éliminatoires de la CAN 2025.