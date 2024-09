Sénégal: Poste de directeur général du fonds de solidarité africain (Fsa) - Le Sénégalais Abdourahmane Diallo confirmé

Nommé Directeur général par intérim après le décès en juin 2023 de son prédécesseur, le Malien Ahmadou Abdoulaye Diallo, le Sénégalais Abdourahmane Diallo a été confirmé au poste de Directeur général du Fonds de Solidarité Africain (FSA).

À l'issue d'un long processus d'appel à candidatures, de sélection et d'audition devant les administrateurs, notre compatriote Abdourahmane Diallo a été confirmé dans ses fonctions de Directeur général du Fonds de Solidarité Africain (FSA), selon un communiqué reçu hier, jeudi 12 septembre 2024. Le cadre sénégalais assurait l'intérim depuis le décès de son prédécesseur en juin 2023.

Pièce maîtresse du FSA au cours des dernières années en tant que Directeur central en charge des Finances, et numéro deux du Fonds, M. Diallo était responsable de la mobilisation des ressources et de l'élargissement de la base actionnariale du FSA. Il a été l'artisan principal de la certification du Fonds à la norme ISO 9001 Version 2015, et a conduit l'institution à une notation financière internationale. Le FSA bénéficie actuellement d'une notation Investment Grade, délivrée par Moody's, ainsi que d'une notation régionale AAA (WU) attribuée par GCR West Africa, filiale de Moody's.

Diplômé d'un Executive MBA de l'IAE Paris Sorbonne, d'un Master en Économie Internationale et Globalisation de l'Université Pierre Mendès-France de Grenoble, et d'un Master en Finance et Ingénierie Financière, entre autres, Abdourahmane Diallo combine une solide formation académique avec une expérience reconnue dans les levées de fonds, l'ingénierie financière et l'organisation.

Sa nomination à ce poste, qui illustre, s'il en était encore besoin, l'excellence de l'expertise sénégalaise au sein des institutions internationales, contribue ainsi au rayonnement de notre pays. Véritable outil d'intégration africaine, compte tenu de son envergure géographique (CEDEAO, CEEAC, COMESA et UMA), le Fonds de Solidarité Africain contribue de manière significative au développement économique et au progrès social dans ses États membres.

Le Fonds compte actuellement vingt-trois pays membres. Il est observateur à l'Union africaine (UA) et membre de l'Alliance des Institutions Financières Multilatérales Africaines (AAMFI), créée sous les auspices de l'UA pour jouer un rôle de catalyseur dans le développement économique durable et l'autonomie financière en Afrique. L'AAMFI regroupe notamment : la Société Financière Africaine (AFC), la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), le Fonds de Solidarité Africain (FSA), le Groupe de la Banque de Commerce et de Développement (TDB Group), la Société Africaine de Réassurance (Africa Re), l'Agence pour l'Assurance du Commerce et des Investissements en Afrique (ATIDI), la Banque de Développement Shelter Afrique (SHAFDB) et ZEP - RE (PTA Reinsurance Co.).