Afrique: 1/2 finale Afrobasket u18 - Battu par le Mali - Le Sénégal ne participera pas à la Coupe du Monde

L'équipe nationale U18 masculine du Sénégal ne participera pas à la prochaine Coupe du monde U19 prévue en 2025 en Suisse. En demi-finale de l'Afrobasket jouée hier, vendredi à Pretoria, les Lionceaux ont été battus par les Aiglons du Mali. Une défaite au goût amer pour l'équipe sénégalaise.

L'équipe du Sénégal a raté le bon virage qui mène à la Coupe du monde U19 après la défaite concédé hier, vendredi en demi-finale de l'Afrobasket masculin U18. Défaits durant la phase des poules (65-50), les Lionceaux avaient une revanche à prendre lors des retrouvailles avec les Aiglons. Dans cet élan, les poulains de Sir Parfait Adjivon entamaient la partie avec de bonnes résolutions.

Au coude à coude (8-8), les Aiglons prennent une courte avance (13-11. 9e). Mieux, ils se font fort de dominer le quart temps (16-15). Georges Boissy et ses coéquipiers restent sur le même tempo. Ils serrent la défense, assurent les rebonds et s'offrent de bonnes séquences dans le jeu de transition. Ce qui leur permet d'accentuer leur avance (17-25, 4e et 20-28. 5e).

Les Lionceaux porteront l'avance à 13 points à la mi-temps (44-31). Au retour des vestiaires, le Sénégal tient le bon bout (34-47 ; 2e).

Une nette avance que les coéquipiers de Georges Boissy vont toute dilapider lors du troisième quart-temps. Très tranchants dans le jeu extérieur, les Aiglons parviennent à combler leur retard et talonner les Lionceaux au score (49-51 ; 8e). Ils ne tarderont pas à passer devant (52-51 ; 9e) et de s'emparer du gain du troisième quart temps (55-51).

Ce sera le tournant de la rencontre. Dans le dernier quart temps, les Aiglons ne lâchent pas prise et confortent leur avance (58-53. 3e). Le Sénégal jette ses forces dans la bataille et reviennent à 2 points (62-60. 9e). L'espoir de faire la jonction sera de courte durée puisque les Aiglons vont assurer leur possession et parviennent à sceller le sort de la rencontre avec 8 points d'écart (68-60). Le Sénégal affrontera ce samedi contre le Maroc pour le match de classement (12h30). Quant au Mali, il jouera la finale de l'Afrobasket masculin U18 contre le Cameroun, samedi (18 h 30).