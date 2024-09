Sénégal: Amélioration de la qualité des soins en santé maternelle et infantile - Le projet IntraHealth met en place des laboratoires de compétence

IntraHealth, dans sa dynamique de faire bénéficier à la population des soins de qualité, a doté le ministère de la Santé et de l'action sociale de matériels de simulation pour les quatre centres régionaux de formation en santé des sites d'intervention du projet classroom to care (C2C). La cérémonie de remise de matériel a eu lieu hier, vendredi 13 septembre, dans les locaux dudit ministère.

Depuis quelques années, des écoles de formation en santé du privé bénéficient de dotation en matériels didactiques et de simulation afin de répondre aux exigences de l'enseignement selon l'Approche par Compétence (APC). Cette action est menée par le projet Classroom to care de l'Ong IntraHealth dans quatre écoles du pays qui constituent leurs zones d'intervention. Hier, vendredi, c'était au tour du public de disposer de son appui pour une valeur de 30 millions.

Un appui en matériels de simulation pour les quatre centres régionaux de formation en santé à savoir Kolda, Kaolack, Saint-Louis et Thiès. Selon IntraHealth, le matériel qui est un laboratoire de compétences représente la reconstitution réaliste d'un milieu de soins, permettant aux étudiants et élèves de pratiquer les soins en étant au plus proche de la réalité du terrain.

Il est généralement composé d'une chambre équipée de matériels professionnels dont un mannequin de simulation de soin entre autres et de caméras, d'une salle de soins, d'un vestiaire et d'une salle de débriefing. « Le laboratoire de compétences est un atout majeur pour la qualité de la formation pratique proposée au sein de l'Institut. Il permet notamment d'appréhender l'environnement hospitalier, d'acquérir de la dextérité dans la réalisation des gestes techniques et de développer des habiletés relationnelles et des capacités décisionnelles.

Le but est de permettre aux étudiants de résoudre des problèmes des plus simples aux plus complexes, soit individuellement, soit en équipe de professionnels» a fait savoir Gabrielle Deguenonvo, conseillère technique en éducation du projet C2c au Sénégal. Une action qui rentre dans le cadre de la mise en place des laboratoires de compétences indispensables à la formation des infirmiers et sages-femmes selon les normes de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS).

Pour le représentant résident de IntraHealth international au Sénégal, Joseph Barboza : « la qualité de l'enseignement et de la formation des infirmières et sages-femmes est un facteur clé pour améliorer la santé maternelle et infantile. Les écoles de formation en soins infirmiers et obstétricaux jouent un rôle vital dans la préparation des professionnels de la santé à fournir des soins compétents et conformes.

Cependant, de nombreuses écoles sont confrontées à des défis tels qu'un manque d'équipements didactiques modernes, et une capacité d'enseignement insuffisante ». Et d'ajouter : « le projet C2C vise à répondre à ces défis en renforçant la capacité organisationnelle et technique de 4 centres régionaux de formation en santé partenaires au Sénégal.

L'initiative comprend la mise en place de laboratoires de compétences qui serviront de centres d'excellence pour la formation pratique et le développement des compétences cliniques à travers l'application des normes élevées et des pratiques innovantes». Au niveau du ministère de la Santé et de l'action sociale (Msas), le directeur des ressources humaines Malick Diallo a soutenu que l'analyse situationnelle réalisée au démarrage du projet dans les régions de Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Kolda a révélé entre autres difficultés, une insuffisance notoire en matériel de démonstration clinique dans les établissements de formation en santé et dans leurs sites de stages.

« Il ne nous est pas donné tous les jours, l'occasion de recevoir du matériel d'une telle envergure pour l'application des techniques de soins par les étudiants. Ce matériel sera également d'une grande utilité pour les professionnels de santé déjà en service pour leur nécessaire mise à niveau » a-t-il souligné. Et de renchérir : « la disponibilité d'un laboratoire de compétences de cette dimension au niveau des capitales régionales, contribuera très significativement à améliorer la qualité des travaux dirigés et des stages cliniques.

C'est pourquoi, je vous exhorte à instruire à vos agents d'en faire un usage rationnel et de veiller à son entretien et aux étudiants de fréquenter ces laboratoires de compétences qui sont les leurs. Rappelons que le projet « Classroom to Care » (C2C) est une initiative d'IntraHealth d'une durée de 5 ans après deux ans de mise en oeuvre. Il vise à améliorer les soins de santé maternelle et infantile dans les zones rurales de l'Afrique de l'Ouest francophone, notamment au Sénégal, au Niger et au Mali.

Pour la directrice régionale dudit projet C2c, Docteur Jeanne Tessougué, cette initiative est née du constat des défis persistants dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la nécessité de renforcer les capacités locales en matière d'enseignement et de formation des infirmiers, infirmières et sages-femmes. Il est financé par la firme pharmaceutique TAKEDA et mis en oeuvre par IntraHealth International.